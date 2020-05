Xiaomi Poco F2 Pro: la data dell’annuncio in Europa svelata?

Lo Xiaomi Poco F2 Pro con connettività 5G farà molto probabilmente il suo debutto in Europa tra pochi giorni: ecco la data di presentazione.

Un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che Poco uno dei marchi di Xiaomi, lancerà in Europa un proprio smartphone con connettività 5G.

Sappiamo di certo che il telefono prenderà il nome di Poco F2 Pro e di fatto sarà basato sul Redmi K30 Pro venduto da Xiaomi al momento solo in Cina.

Xiaomi Poco F2 Pro ha una presunta data di ufficializzazione: ecco i dettagli svelati al momento

La notizia dell’arrivo dell nuovo Poco F2 pro è stata confermata da una nuova campagna pubblicitaria e dal fatto che alcuni rumors hanno già evidenziato il prezzo di vendita del dispositivo in Euro.

Oggi una fonte da ritenersi attendibile, ha svelato la data dell’annuncio del modello F2 Pro in Europa.

Secondo la fonte il Poco F2 Pro sarà presentato da Xiaomi in data 12 maggio 2020 in Spagna (Madrid) alle ore 14.00 locali (stesso orario per l’Italia).

Ovviamente la fonte non è ufficiale, quindi non sappiamo se effettivamente Xiaomi presenterà questo nuovo Poco effettivamente in tale data.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte le informazioni in questione con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Notizia Via Twitter