Poco F2 Pro prezzo sotto i 400 euro con coupon luglio spedizione da Europa

Ecco dove potete acquistare con coupon il nuovo Poco F2 Pro da 6-128GB (Snapdragon 865) con prezzo sotto i 400 euro, spedizione rapida da Europa e Garanzia Xiaomi Europa ufficiale di 24 mesi!

Il Poco F2 Pro ha debuttato in Italia un mesetto e mezzo fa con un prezzo di vendita ufficiale pari 599 euro, che poi è sceso a 549 euro per assestarsi al momento a 499 euro (in promo).

Stiamo parlando ovviamente della versione da 6GB di ram e 128GB di rom.

Poco F2 Pro 6+128GB: sconto sul prezzo con la nuova offerta coupon! Gode di Garanzia Xiaomi Europa 24 mesi ufficiale.

Aggiornamento del 27 luglio 2020: Nuova offerta con coupon di Gearbest Italia con il prezzo in calo rispetto all’offerta precedente, disponibile magazzino Europa (Francia).

Lo Xiaomi Poco F2 Pro Globale da 6Gb di ram e 128GB di rom può essere acquistato da magazzino Francia (spedizione 5-10 giorni lavorativi) al prezzo di 391,60 euro + 4.50 euro di costo spedizione utilizzando il Codice coupon O50671CDB91EB000 e seguendo questo LINK (colori blu, viola e grigio disponibili).

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, come da esempio qua sotto (immagine su PC Desktop):

Attenzione essendo una promo a tempo limitato chi prima arriva meglio alloggia!

Fine aggiornamento del 27 luglio 2020.

Cosa vuol dire Globale, e la garanzia e la spedizione? I dettagli da conoscere sull’offerta

Le spese di spedizione da magazzino Francia Spedizione aerea registrata vi consegnerà il bene in 5-10 giorni lavorativi al prezzo di 4.40 euro.

Ovviamente essendo spedito dalla Francia non ci sono problemi di costi di dogana.

Lo smartphone colore Viola e Blu è disponibile in magazzino con spedizioni dal 28 luglio, massimo 1 agosto 2020; il colore grigio invece potrebbe essere dilazionato fino al 11 agosto 2020 (controllate sempre la disponibilità e i tempi di attesa!).

Lo smartphone venduto ha rom Globale, ovvero ha la stessa rom del dispositivo venduto da Xiaomi Mi Italia con supporto al Multilingua (italiano compreso), ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, supporta i servizi e le applicazioni Google, ha le bande 4G e 5G ufficiali utilizzate in Italia.

Infine la garanzia: oltre ai 2 anni di garanzia Europa ufficiale Gearbest Italia vi ricordo che Xiaomi ha ufficializzato la garanzia Europa 24 mesi anche da rivenditori Cinesi come Banggood e Gearbest Italia.

Non conoscete le caratteristiche principali del nuovo Poco F2 Pro?

Ecco un riassunto:

Display Super Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, senza tacche o forellini in formato 20:9, supporto HDR10+, 500 nits di luminosità standard e refresh rate a 60Hz;

Protezione Gorilla Glass 5;

Processore Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 raffreddato con sistema a liquido chiamato LiquidCool 2.0 e supporto agli aggiornamenti driver della GPU;

6-8GB di ram con tecnologia LPDDR5;

128-256GB di memoria interna non espandibile con tecnologia UFS 3.1;

Quadrupla fotocamera posteriore: principale da 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; Teleobiettivo da 5 MP, f/2.2, 50mm, AF; Grandangolare da 13 MP, f/2.4, 123°, 1.12µm; Profondità da 2MP;

Fotocamera anteriore per selfie con meccanismo a POP UP da 20MP;

Registrazione video in formato 8K a 24 fps;

Connettività 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.1, GPS dual band, chipset NFC, porta ad infrarossi, porta USB Type C, scanner per le impronte digitali sotto il display;

Batteria interna da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 33W;

Dimensioni pari a 163.3 x 75.4 x 8.9 mm per 218 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con personalizzazione MIUI 11.

