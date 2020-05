Xiaomi Poco F2 Pro ufficiale con Snapdragon 865: prezzo da 499 euro

Ufficializzato oggi il Poco F2 Pro da parte di Xiaomi con chipset Snapdragon 865 e prezzo a partire da 499 euro: si tratta del Redmi K30 Pro 5G re-brandizzato.

Come vi avevamo segnalato qualche giorno fa oggi Xiaomi ha presentato ufficialmente la versione internazionale del Redmi K30 Pro 5G che prenderà il nome di Poco F2 Pro.

Xiaomi Poco F2 Pro ufficiale in Europa: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche

Si tratta di fatto del nuovo smartphone top di gamma di PocoPhone, altro marchio di Xiaomi che sta ricominciando a presentare dispositivi mobili per il mercato internazionale dopo la totale assenza nel 2019.

Lo Xiaomi Poco F2 Pro arriverà in Europa in due varianti di memoria, che di fatto ne determineranno il prezzo di vendita:

versione base con 6GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 499 euro ;

di memoria interna al prezzo di ; versione top con 8GB di ram e 256GB di memoria interna al prezzo di 599 euro.

Non c’è ancora l’ufficialità diretta per il mercato italiano, quindi non abbiamo la certezza assoluta che i prezzi nel nostro paese saranno identici a quelli attualmente dichiarati (considerate le tasse più elevate da noi).

Manca ancora la data di inizio commercializzazione sul nostro territorio nazionale, ma pensiamo che nei prossimi giorni Xiaomi rilascerà un comunicato ufficiale con il suo sito in Italia.

Potete comunque acquistarlo in anteprima (spedizione entro 24 ore) tramite questo LINK al prezzo di 461 euro (+ 7 euro spedizione) e Xiaomi Airdots in regalo (primi 100 ordini) con consegna tramite spedizione Eu Priority line in 15-20 giorni lavorativi (che non vi fa pagare la dogana).

Quali sono le principali caratteristiche hardware del Poco F2 Pro, o meglio del Redmi K30 Pro 5G versione internazionale?

Ecco la sintesi:

Display Super Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, senza tacche o forellini in formato 20:9, supporto HDR10+, 500 nits di luminosità standard e refresh rate a 60Hz;

Protezione Gorilla Glass 5;

Processore Snapdragon 865 con GPU Adreno 650 raffreddato con sistema a liquido chiamato LiquidCool 2.0 e supporto agli aggiornamenti driver della GPU;

6-8GB di ram con tecnologia LPDDR5;

128-256GB di memoria interna non espandibile con tecnologia UFS 3.1;

Quadrupla fotocamera posteriore: principale da 64 MP, f/1.9, 26mm, 1/1.72″, 0.8µm, PDAF; Teleobiettivo da 5 MP, f/2.2, 50mm, AF; Grandangolare da 13 MP, f/2.4, 123°, 1.12µm; Profondità da 2MP;

Fotocamera anteriore per selfie con meccanismo a POP UP da 20MP;

Registrazione video in formato 8K a 24 fps;

Connettività 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.1, GPS dual band, chipset NFC, porta ad infrarossi, porta USB Type C, scanner per le impronte digitali sotto il display;

Batteria interna da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 33W;

Dimensioni pari a 163.3 x 75.4 x 8.9 mm per 218 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con personalizzazione MIUI 11.

Lo smartphone è disponibile alla vendita a livello internazionale nei colori Neon Blue, Phantom White, Electric Purple e Cyber Gray.