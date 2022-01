Xiaomi Poco F3 5G Globale prezzo da 279 euro in offerta coupon da Europa

Potete acquistare lo Xiaomi Poco F3 5G Globale con prezzo da 279 euro spedizione da Europa in una nuova offerta con coupon: i dettagli

I Poco F3 sono sicuramente dispositivi potenti con un hardware multimediale di buon livello e con un display ottimo, grazie alla tecnologia Amoled.

Sono disponibili in Italia ad un prezzo di listino ufficiale pari a 369,90 euro per la versione 6-128GB, e a 399 euro per la variante 8-256GB (salvo promozioni ufficiali).

Non conoscete i nuovi Poco F3? Queste sono le caratteristiche principali.

Xiaomi Poco F3 5G Globale in offerta coupon: prezzo da 279 euro con spedizione da Europa (ecco i dettagli)

Aggiornamento del 28 gennaio 2022: nuova offerta da Goboo con spedizione da Europa per la versione 6-128GB-8-256GB grazie ai nuovi coupon validi fino all’8 febbraio 2022.

Nuova offerta con spedizione da Spagna (consegna in 3-5 giorni lavorativi):

Poco F3 5G Globale 6-128GB colore nero, blu, argento e bianco disponibile al prezzo di 279 euro VAT e spedizione inclusa

colore disponibile al prezzo di VAT e spedizione inclusa Poco F3 5G Globale 8-256GB colore nero e argento disponibile al prezzo di 299 euro VAT e spedizione inclusa

Per ottenere questi prezzi dovete utilizzare:

il Coupon POCOF340 da aggiungere al checkout per la versione 6-128GB il coupon POCOF360 da aggiungere al checkout per la versione 8-256GB ed infine effettuare l’acquisto seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato come da immagine d’esempio (per PC Desktop):

Informazioni su disponibilità, spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale?

Questi Poco F3 5G hanno garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi e godono anche di 2 anni di garanzia presso il rivenditore Goboo.

Inoltre ci sono 14 giorni per il rimborso, ma l’acquirente paga le spese di restituzione.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Spagna avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Perché acquistare o meno un Poco F3? Pro e contro dello smartphone in base al prezzo di vendita

Prima di scegliere il dispositivo di Xiaomi vi elenchiamo le migliori caratteristiche in rapporto al prezzo secondo i recensori:

Design straordinario con una costruzione premium;

Eccellente schermo AMOLED, frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Durata della batteria molto buona, ed è anche veloce da ricaricare;

Prestazioni ai vertici della categoria (Snapdragon 870), connettività 5G;

Buoni altoparlanti stereo.

Buona qualità nelle foto e nei video di giorno;

Arriva con le ultime versioni di Android e della MIUI;

Prezzo competitivo.

Ci sono invece alcuni aspetti che non hanno convinto:

Nessuna classificazione IP ufficiale;

Nessun jack da 3,5 mm, nessun slot per la microSD (memoria non espandibile), niente radio FM.

La fotocamera ultra grandangolare è deludente sia nei video che nelle foto.