Xiaomi Poco F3 5G Globale prezzo da 287 euro in offerta coupon spedizione Italia

I Poco F3 sono sicuramente dispositivi potenti con un hardware multimediale di buon livello e con un display ottimo, grazie alla tecnologia Amoled.

Sono disponibili in Italia ad un prezzo di listino ufficiale pari a 369,90 euro per la versione 6-128GB, e a 399 euro per la variante 8-256GB (salvo promozioni ufficiali).

Non conoscete i nuovi Poco F3? Queste sono le caratteristiche principali.

Xiaomi Poco F3 5G Globale in offerta coupon: prezzo da 287 euro spedizione da Italia (ecco i dettagli)

Aggiornamento del 21 giugno 2021: aggiunta la versione 6-128GB e 8-256GB con spedizione da Italia e nuovo sconto con prezzo al minimo storico.

Informazioni su disponibilità, spedizione, garanzia e cosa vuol dire globale?

La variante 6-128GB e 8-256GB vengono venduti da magazzino Italia tramite corriere con consegna prevista in tot giorni lavorativi (controllate la stima a seconda del rivenditore!).

La garanzia quella ufficiale di Xiaomi Europa valida per 2 anni, per entrambe le varianti.

Il dispositivo è Globale, ovvero ha rom globale che supporta il multilingua (italiano compreso, ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, ha i servizi e le applicazioni Google, ha la banda 20 LTE 4G e supporta le bande 5G utilizzate in Italia, ha il caricabatteria con presa EU.

Perché acquistare o meno un Poco F3? Pro e contro dello smartphone in base al prezzo di vendita

Prima di scegliere il dispositivo di Xiaomi vi elenchiamo le migliori caratteristiche in rapporto al prezzo secondo i recensori:

Design straordinario con una costruzione premium;

Eccellente schermo AMOLED, frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Durata della batteria molto buona, ed è anche veloce da caricare;

Prestazioni ai vertici della categoria (Snapdragon 870), connettività 5G;

Buoni altoparlanti stereo.

Buona qualità nelle foto e nei video di giorno;

Arriva con le ultime versioni di Android e della MIUI;

Prezzo competitivo.

Ci sono invece alcuni aspetti che non hanno convinto:

Nessuna classificazione IP ufficiale;

Nessun jack da 3,5 mm, nessun slot per la microSD (memoria non espandibile), niente radio FM.

La fotocamera ultra grandangolare è deludente sia nei video che nelle foto.