Xiaomi Poco F3 e Poco X3 Pro Globali in arrivo il 22 marzo 2021?

Xiaomi annuncerà i nuovi Poco F3 e Poco X3 Pro Globali durante un evento mediatico che si terrà il 22 marzo 2021? Ecco che cosa sappiamo al momento.

Già da una settimana correva voce che Xiaomi avrebbe re-brandizzato il suo Redmi K40, attualmente venduto solamente in Cina, in un nuovo smartphone per il suo marchio Poco.

Oggi Poco ha ufficializzato che in data 22 marzo 2021 presenterà a livello globale dei nuovi smartphone, che sulla carta potrebbero essere il Poco F3 e il Poco X3 Pro.

#PowerMeetSpeed

Who is ready for the biggest #POCO launch of the year?

Stay tuned for March 22nd! pic.twitter.com/WknIRzAon6

— POCO (@POCOGlobal) March 15, 2021