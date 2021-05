Xiaomi Poco F3 GT in arrivo nel terzo trimestre 2021 con Dimensity 1200

La divisione indiana di Poco ha rilasciato oggi un video pubblicitario sull’arrivo del prossimo Poco F3 GT con chipset Mediatek Dimensity 1200: i dettagli.

Su Youtube il comparto marketing di Poco India ha rilasciato un nuovo video pubblicitario che afferma l’arrivo nel terzo trimestre del 2021 del “nuovo” Poco F3 GT.

Poco F3 GT in arrivo entro la fine del terzo trimestre 2021: un video pubblicitario ufficiale lo certifica

Il telefono non è “nuovo” perché in realtà dovrebbe essere un re-brand del Redmi K40 Gaming che al momento è commercializzato solamente sul mercato cinese.

Il video è abbastanza breve ma sottolinea che il telefono utilizzerà il chipset Meditatek Dimensity 1200. che sulla carta ha sufficiente potenza per essere una buona alternativa allo Snadpragon 888 di Qualcomm.

Di fatto il Poco F3 GT come il Redmi K40 Gaming, è sviluppato per garantire alte prestazioni soprattutto in ambito Gaming e avrà trigger fisici sul lato destro della scocca.

Monterà sicuramente un display Amoled ad alto refresh rate (120Hz) e una fotocamera posteriore principale da 64MP.

Non si sa ancora con precisione quanto costerà il dispositivo che sarà presentato entro fine settembre di quest’anno.

In India costerà sicuramente più dell’attuale Poco F3 (INR 25.000), ovvero più di 350 dollari americani.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare nuove informazioni in merito, e sapere se questo modello arriverà anche in Europa, quindi pure in Italia, o sarà un esclusiva per l’India.