Xiaomi Poco F3 sarà il Redmi K40 nei mercati globali

Lo Xiaomi Poco F3 diventerà di fatto la versione Globale del Redmi K40 attualmente commercializzato in Cina: i dettagli.

A distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale in Cina della serie Redmi K40 (normale, Pro e Pro+), sembra che almeno uno di questi smartphone sarà commercializzato nei mercati globali.

Xiaomi Poco F3 in arrivo: c’è la certificazione FCC americana

Rumors molto recenti, e informazioni attendibili (la certificazione FCC americana), affermano infatti che il Redmi K40 normale prenderà il nome commerciale di Xiaomi Poco F3 quando sarà commercializzato a livello internazionale.

Potrebbe esserci anche un Poco F3 Pro, e in questo caso si tratterebbe del Redmi K40 Pro, ma al momento non ci sono informazioni in merito a quest’ultimo.

Tornando al Poco F3, dovrebbe mantenere tutte le caratteristiche principali viste sul K40.

Stiamo parlando quindi del processore Snapdragon 870 con supporto al 5G, un quantitativo di ram che parte da 6GB e può raggiungere i 12GB, 128-256GB di memoria interna che però risulterà non espandibile.

Lato multimediale questo Poco F3 si presenterà con la tripla fotocamera posteriore del Redmi K40:

Sensore principale da 48MP;

Grandangolare da 8MP;

Macro da 5MP.

Per le foto selfie è previsto il sensore anteriore da 20MP.

Il telefono dovrebbe poi avere un display Super Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e protezione Gorilla Glass 5.

Come batteria ci sarà un unità da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 33W (da zero a cento in meno di un ora).

Si pensa che il Poco F3 potrebbe debuttare sul mercato internazionale direttamente con la MIUI 12.5 basata su Android 11.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, tranne la certificazione FCC USA, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via