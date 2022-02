Xiaomi Poco F4 GT certificato: sarà un Redmi K50 Gaming venduto a livello globale?

Il prossimo Xiaomi Poco F4 GT sembra essere molto vicino al suo annuncio ufficiale, dopo varie certificazioni: dovrebbe essere il Redmi K50 venduto a livello globale.

Il Poco F4 GT è in nome commerciale globale del Redmi K50: questo è quello che affermano gli ultimi indizi provenienti da varie agenzie di certificazione.

Infatti li dispositivo dell’altro marchio di Xiaomi è stato certificato da FCC, IMEI, EEC e TUV.

Xiaomi Poco F4 GT è la versione globale del Redmi K50 Gaming: ecco cosa sappiamo al momento

Come spesso accade i nuovi smartphone Poco si rivelano al lancio dei rebrand di prodotti Xiaomi Redmi: cambiano solo il nome, il logo sulla scocca e qualche piccolo dettaglio estatico.

Di fatto il Poco F4 GT dovrebbe rappresentare in India, e forse anche in Europa, il prossimo Redmi K50 Gaming dell’azienda cinese.

Il modello F4 GT è già stato certificato con il seriale numero 21121210G, ma esisterebbe pure il seriale 21121210C.

Come potete capire pure voi la lettera G sta per Globale, mentre C per Cina (il K50 Gaming).

Non sappiamo se effettivamente il Poco F4 GT arriverà anche in Europa considerato che il suo predecessore, il Poco F3 GT, è stato commercializzato solo in India.

Sappiamo che il Redmi K50 Gaming sarà presentato in Cina il 16 febbraio 2022, quindi il dispositivo con il marchio Poco potrebbe arrivare sul mercato un paio di settimane dopo.

Al momento queste potrebbero essere la specifiche hardware principali del K50 Gaming alias F4 GT:

Display Amoled con frequenza di aggiornamento a 120Hz (sconosciuta la risoluzione ma molto probabilmente sarà una classica FHD+);

Frequenza di campionamento tattile a 480Hz;

Protezione Gorilla Glass Victus;

Chipset ancora non specificato;

Fotocamera principale da 64MP con sensore Sony IMX686;

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP con sensore Sony IMX596 (Forellino in alto al centro del display);

Jack da 3.5mm, porta USB Type C, slot Dual Sim;

Batteria interna da 4560 mAh;

Sistema operativo con MIUI 13 e Android 12.

Fonte: Via Twitter