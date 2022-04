Xiaomi Poco F4 GT ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Xiaomi ha lanciato in Europa, Italia, il Poco F4 GT la versione internazionale dello smartphone da gaming Redmi K50G: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Continua il lavoro di Xiaomi nel rebrand di dispositivi chiamati in una certa maniera in Cina e re-commercializzati con un altro nome in Europa e in Italia.

Questa volta tocca al Redmi K50G che da noi prende il nome di Poco F4 GT.

Si tratta di uno smartphone dedicato al gaming, con l’ultimo processore made by Qualcomm.

Poco F4 GT caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il Poco F4 GT si presenta con una scocca con bordi in metallo dalle dimensioni pari a 162.5 x 76.7 x 8.5mm per 210 grammi di peso.

Frontalmente per il display abbiamo la protezione in vetro Corning Gorilla Glass Victus, mentre la scocca posteriore è rifinita in vetro.

Lo smartphone è disponibile nei colori Stealth Black, Knight Silver, Cyber Yellow.

Lato gaming gli utenti potranno notare i tasti fisici Trigger pop-up magnetici personalizzabili.

C’è inoltre il LED RGB per messaggi e notifiche, stato di ricarica della batteria e il segnale che la Game Turbo Mode è attivata.

Il display è un unità ottimizzata per i video games con frequenze elevate e tempi di risposta brevi:

FHD+ AMOLED da 6,67 pollici

Risoluzione 2400 x 1080 pixel

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz

Frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz

Luminosità tipica di 800 nit

Supporto per un’ampia gamma di colori DCI-P3

HDR10+

Dimmerazione PWM ad alta frequenza 1920Hz

La qualità del display è stata certificata dal sito professionale DisplayMate che gli ha dato un punteggio complessivo A+, con 15 punteggi singoli tra i migliori mai registrati nel test.

Processore e Memoria

Il nuovo F4 GT monta il più potente chipset di Qualcomm (almeno fino a questo momento), lo Snapdragon 8 Gen 1 abbinato alla GPU Adreno 730.

Per mantenere elevate le prestazioni si è proceduti ad implementare un sistema di dissipazione del calore più efficiente, la Tecnologia LiquidCool 3.0.

La tecnologia LiquidCool 3.0 offre una potenza dissipante superiore del 170% rispetto alla generazione 1.0 vista sul Poco F3.

Lo smartphone viene abbinato con 8 GB di RAM LPDDR5 + 128 GB di memoria UFS 3.1, oppure con 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Multimedialità

Lato fotocamera posteriore il Poco F4 GT si presenta con un comparto fotografico di buon livello:

Principale: Sony IMX686 da 64 MP, f/1.9

Ultra grandangolare: 8MP, f/2.2, FOV 120°

Macro: 2 MP, f/2.4

sensore di sfarfallio (per evitarlo)

La fotocamera anteriore per selfie ha invece un sensore da 20 MP, f/2.4.

Per ottimizzare l’esperienza Gaming, l’audio è stato decisamente potenziato:

Quattro altoparlanti simmetrici

Certificazione Dolby Atmos

Certificazione Hi-Res Audio

Certificazione Hi-Res Audio Wireless

Connettività

Il chipset supporta la connettività 5G e altro:

5G (SA+NSA) Bande supportate: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

4G LTE

Wi-Fi 6E (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)

Bluetooth 5.2

NFC

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale

Motore lineare asse X a banda larga CyberEngine

Porta USB Type C

Batteria e ricarica rapida

Il Poco F4 GT gode di una batteria interna da 4.700 mAh che supporta la ricarica super veloce a 120W via Cavo.

Sulla carta la batteria può essere ricaricata da zero a cento in appena 17 minuti.

Per ottimizzare l’esperienza Gaming, c’è pure una ricarica veloce mentre si sta giocando: ricarica meno velocemente ma costantemente senza danneggiare la batteria.

In questo caso ci impiega 27 minuti per una ricarica completa.

Da sottolineare che è presente in confezione pure un cavetto Usb Type C angolato per rendere più comodo l’utilizzo dello smartphone durante la ricarica.

Sistema operativo

Lo smartphone esce sul mercato con Android 12 e interfaccia personalizzata MIUI 13, oltre al fatto che ha software sviluppato per ottimizzare l’esperienza Gaming.

Prezzo e disponibilità del Poco F4 GT in Italia

Il Poco F4 GT sarà disponibile alla vendita in sconto a 499 euro per la versione 8-128GB e a 599 euro per la versione 12-256GB.

Dopo lo sconto iniziale i prezzi di listino saranno rispettivamente di 599 euro e 699 euro IVA e spedizione inclusa.

Nel prezzo di vendita sono compresi pure 2 mesi di YouTube Premium ed una sostituzione del display in caso di rottura nei primi 6 mesi dall’acquisto.