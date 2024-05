Xiaomi Poco F6 c’è la data dell’annuncio: Snapdragon 8S Gen 3 confermato

Ecco la data di presentazione ufficiale di Xiaomi dei prossimi Poco F6 (Pro): confermato il chipset Snapdragon 8s Gen 3.

Dopo qualche settimana di rumors e informazioni varie provenienti dalla Cina, oggi abbiamo finalmente la data dell’annuncio ufficiale in Europa per la prossima serie Poco F6.

Saranno presentati due smartphone: il modello F6 e il modello F6 Pro.

Xiaomi Poco F6: svelata la data ufficiale dell’annuncio

Ebbene il due nuovi modelli F6 e F6 Pro verranno annunciati in data 23 maggio 2024 in un evento mediatico che sarà presieduto dai manager Poco a Dubai ore 13.00 in Italia.

Da quello che sappiamo l’azienda cinese ha rilasciato alcuni banner pubblicitarie che svelano alcune informazioni: viene di fatto confermato il chipset Snapdragon 8S Gen 2 per il Poco F6.

Al momento non ci sono altre informazioni ufficiali, ma ovviamente da precedenti rumors possiamo fornirvi un quadro sulle possibili caratteristiche di entrambi i dispositivi.

Il Poco F6, che dovrebbe essere la versione internazionale del Redmi Turbo 3 in Cina, si presenterebbe con:

Display Amoled da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (1220p) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Chipset Snapdragon 8s Gen 3

Fino a 16GB di ram LPDDR5X (bisognerà vedere se sarà cosi pure in Europa)

Fino a 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0 (vedremo in Europa)

Fotocamera principale da 50 MP con OIS (Sensore Sony LYT-600) + Ultra Grandangolare da 8MP

Batteria da 5000 MAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 90W

Invece il modello F6 Pro dovrebbe avere queste caratteristiche:

Display Amoled da 6,67 pollici con risoluzione 2K (1440p) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

Fino a 16GB di ram LPDDR5X (bisognerà vedere se sarà cosi pure in Europa)

Fino a 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0 (vedremo in Europa)

Fotocamera principale da 50 MP con OIS + Ultra Grandangolare da 8MP + Macro da 2MP

Batteria da 5000 MAh con ricarica rapida via cavo a 120W

Per adesso quindi non ci rimane che aspettare l’evento e comunicati ufficiali da parte di Poco Europa per conoscere il prezzo di vendita e tutti i dettagli finali dei prodotti.

