Xiaomi Poco F6 Pro certificato: è la versione internazionale del Redmi K70?

Xiaomi ha certificato il Poco F6 Pro tramite l’agenzia NBTC: sarà la versione internazionale del Redmi K70 commercializzato in Cina?

Per chi non se lo ricorda, Xiaomi annunciò a maggio 2023 il Poco F5 Pro

Quindi probabilmente entro la fine di maggio di quest’anno sarà presentato il suo successore: infatti proprio oggi il Poco F6 Pro è stato certificato dall’agenzia NBTC.

Poco F6 Pro in arrivo: sarà la versione internazionale del Redmi K70?

La certificazione NBTC non svela caratteristiche hardware del prossimo smartphone, ma conferma il codice seriale aziendale del prodotto: 23113RKC6G.

Il Seriale è identico a quello del Redmi K70 salvo per un unica differenza: la lettera finale.

Infatti il Redmi K70 ha seriale 23113RKC6C, dove la C finale sta per Cina, mentre il Poco F6 Pro ha lettera finale G che sta per Globale.

Considerato quindi le specifiche del modello K70 possiamo farci un idea delle caratteristiche hardware finali del Poco F6 Pro:

Chipset Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740

Fino a 16GB di ram LPDDR5

Fino a 1TB di memoria interna UFS 4.0

Display Amoled da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione QHD+ (1440 p), frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità massima fino a 4000 nits (con HDR10+ e Dolby Vision)

Scanner per le impronte digitali sotto il display

Fotocamera principale da 50MP + Ultra Grandangolare da 8MP + Macro da 2MP

Fotocamera anteriore da 16MP

Altoparlanti stereo

Batteria interna da 5000 mAh, con ricarica rapida via cavo fino a 120W

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Chipset NFC, Porta ad Infrarossi, Porta Type C

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Ovviamente considerato il fatto che Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

