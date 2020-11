Xiaomi Poco M3 arriva il 24 novembre: design e alcune specifiche (rumors)

Svelate le prime immagini render 3D ufficiose del prossimo Xiaomi Poco M3 che sarà presentato ufficialmente in data 24 novembre 2020; altri dettagli sull’hardware.

Secondo quanto è trapelato sul web in questi ultimi due giorni, Xiaomi presenterà al grande pubblico il prossimo POCO M3 in un evento mediatico che si terrà in India il 24 novembre 2020.

Non sappiamo quindi se questo dispositivo arriverà anche in Europa o rimarrà un esclusiva per il paese asiatico come già accade ai Poco della serie M.

Xiaomi POCO M3: i dettagli sul design e alcune caratteristiche hardware

Sta di fatto che gli informatori hanno già diffuso un immagine render 3D da definirsi ufficiosa, che mostra un design non convenzionale nella parte posteriore dove è presente il modulo fotografico principale.

Infatti il modulo fotografico principale viene posizionato in un rettangolo in alto al centro dello smartphone, e appena alla sua destra è presente in grandi caratteri il logo POCO allineato verticalmente.

Dovrebbero esserci tre sensori fotografici, tra cui una fotocamera principale da 48MP, e un doppio flash LED.

Frontalmente il POCO M3 mostrerebbe un design più classico con tacca a goccia contenuta in un display da 6.53 pollici di diagonale.

Il display dovrebbe avere tecnologia LCD IPS e risoluzione FHD+; non sappiamo la frequenza di aggiornamento.

Al suo interno lo smartphone dovrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 662, quindi il dispositivo sarà compatibile solo con la connettività mobile LTE 4G.

Sarebbe prevista poi un importante batteria da ben 6000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 18W.

Il telefono dovrebbe debuttare nei colori Giallo, Blue e Nero, come si vede nell’immagine render, ma non è detto che siano le uniche disponibili.

Fonte: Via