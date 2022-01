Xiaomi Poco M3 in offerta: prezzo da 120 euro con coupon e spedizione Europa

In offerta coupon lo Xiaomi Poco M3 Globale con prezzo da 120 euro (spedito) in varie colorazioni: ecco i dettagli da conoscere.

Annunciato il 24 novembre 2020 il nuovo smartphone di Xiaomi, il Poco M3, si è presentato come un dispositivo dal buon rapporto qualità prezzo adatto agli utenti che non hanno grosse pretese.

Ufficialmente il Poco M3 in Italia è commercializzato in due varianti con questi prezzi di listino:

versione 4GB di ram e 64GB di rom a 159,90 euro;

4GB di ram e 128GB di rom a 179,90 euro.

Poco M3 Globale in offerta con coupon : prezzo da 120 euro spedizione inclusa da Europa

Aggiornamento del 4 gennaio 2022: torna in offerta coupon con spedizione da Europa sullo store Gshopper (già rivenditore affidabile su Ebay e Amazon da più di un anno) e prezzo aggiornato.

Se volete risparmiare qualche decina di euro per un prodotto venduto di listino in Italia già con prezzo aggressivo, vi segnaliamo quest’offerta con coupon:

Poco M3 Globale 4-64GB colore blu, nero e giallo al prezzo di 120 euro (VAT e Spedizione da Repubblica Ceca inclusa) utilizzando il codice coupon 68D5101356 e seguendo questo LINK

al prezzo di (VAT e Spedizione da Repubblica Ceca inclusa) utilizzando il codice coupon e seguendo questo LINK La versione M3 Globale da 4GB di ram e 128GB di rom colore giallo e nero al prezzo di 130 euro VAT e spedizione inclusa utilizzando sempre lo stesso coupon e seguendo il link precedente.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper, la pagina prima dell’effettivo pagamento come da esempio per PC Desktop (Attenzione il prezzo e il coupon nell’immagine potrebbe non essere aggiornato):

Dettagli su Spedizione, garanzia e cosa vuol dire smartphone globale?

I Poco M3 in questione vengono spediti da magazzino Repubblica Ceca con consegna tramite corriere in 2-5 giorni lavorativi (comprensivi della preparazione del pacco): controllate sempre i tempi di consegna!

Gli smartphone godono di 2 anni di garanzia Europa fornita direttamente da Xiaomi.

Sono tutti dispositivi Globali/Europa, ovvero hanno rom globale con supporto al multilingua (italiano compreso), godono degli aggiornamenti OTA ufficiali, ci sono i servizi e le applicazioni Google, hanno la banda LTE 4G, il caricatore nella scatola ha presa EU.

Non conoscete le caratteristiche principali del Poco M3? Ecco un riassunto

Display LCD IPS a 6.53 pollici risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel, protezione Gorilla Glass 3;

Chipset Snapdragon 662 Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) + GPU Adreno 610;

4GB di ram LPDDR4X;

64-128GB di memoria interna UFS 2.1/UFS 2.2;

Camere posteriori: Principale 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF; Macro 2 MP, f/2.4; Profondità 2 MP, f/2.4;

Fotocamera anteriore per selfie: 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0″, 1.12µm;

Altoparlanti Stereo, jack da 3.5mm per le cuffie;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, porta ad infrarossi, scanner per le impronte digitali laterale, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, porta usb Type C;

Batteria interna da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo 18W: questa la recensione!

Scocca in plastica con dimensioni pari a 162.3 x 77.3 x 9.6 mm per 198 grammi;

Sistema operativo Android 10 con MIUI 12.