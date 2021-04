Poco M3 4/64-128GB prezzo da 102 euro con coupon Xiaomi Mi Fan Festival 2021 spedito da Italia

In offerta coupon lo Xiaomi Poco M3 Globale con prezzo a partire da 102 euro (spedito da Italia) in vari colori disponibili: ecco i dettagli da conoscere.

Annunciato il 24 novembre 2020 il nuovo smartphone di Xiaomi, il Poco M3, si è presentato come un dispositivo dal buon rapporto qualità prezzo adatto agli utenti che non hanno grosse pretese.

Ufficialmente il Poco M3 in Italia è commercializzato in due varianti con questi prezzi di listino:

versione 4GB di ram e 64GB di rom a 159,90 euro;

4GB di ram e 128GB di rom a 179,90 euro.

Poco M3 Globale 4/64-128GB in offerta con coupon Xiaomi Mi Fan Festival 2021: prezzo da 102 euro spedizione inclusa da Italia

Aggiornamento del 6 Aprile 2021: prezzo aggiornato per nuova offerta coupon Xiaomi MI Fan Festival 2021 con spedizione rapida da magazzino Italia.

Se volete risparmiare qualche decina di euro per un prodotto venduto di listino in Italia già con prezzo aggressivo, vi segnaliamo quest’offerta con coupon.

Aggiunto nuovo venditore: Poco M3 Globale 4-64GB colori blu e nero al prezzo di 101,99 euro (Spedizione da Italia inclusa) utilizzando il codice coupon PITMIFEST21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/LSPIWX

La variante 4-128GB, nei colori blu e nero, è disponibile al prezzo di 126,65 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon PITMIFEST21 e seguendo questo LINK https://ebay.us/wpI2ip.

Il codice coupon (sono a tempo limitato) va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento come da esempio per PC Desktop (Attenzione: i prezzi nell’immagine potrebbero non essere aggiornati)

Attenzione il codice coupon è valido solo una volta per utente, e bisogna pagare con PayPal o carta di debito/credito.

Dettagli su Spedizione, garanzia e cosa vuol dire smartphone globale?

I Poco M3 in questione vengono spediti da magazzino Italia con consegna tramite corriere: controllate i tempi di consegna!

Gli smartphone godono di 2 anni di garanzia Europa fornita direttamente da Xiaomi.

Sono tutti dispositivi Globali/Europa, ovvero hanno rom globale con supporto al multilingua (italiano compreso), godono degli aggiornamenti OTA ufficiali, ci sono i servizi e le applicazioni Google, hanno la banda LTE 4G, il caricatore nella scatola ha presa EU.

Non conoscete le caratteristiche principali del Poco M3? Ecco un riassunto

Display LCD IPS a 6.53 pollici risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel, protezione Gorilla Glass 3;

Chipset Snapdragon 662 Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) + GPU Adreno 610;

4GB di ram LPDDR4X;

64-128GB di memoria interna UFS 2.1/UFS 2.2;

Camere posteriori: Principale 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF; Macro 2 MP, f/2.4; Profondità 2 MP, f/2.4;

Fotocamera anteriore per selfie: 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0″, 1.12µm;

Altoparlanti Stereo, jack da 3.5mm per le cuffie;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, porta ad infrarossi, scanner per le impronte digitali laterale, A-GPS, GLONASS, BDS, radio FM, porta usb Type C;

Batteria interna da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo 18W: questa la recensione!

Scocca in plastica con dimensioni pari a 162.3 x 77.3 x 9.6 mm per 198 grammi;

Sistema operativo Android 10 con MIUI 12.