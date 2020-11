Xiaomi POCO M3 ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Xiaomi ha ufficializzato anche per l’Italia il nuovo smartphone 4G Poco M3: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di listino in Euro.

Si allarga il portafoglio dei prodotti del marchio Poco (Xiaomi) in Italia, con l’introduzione del terzo smartphone: il POCO M3.

Si tratta di un dispositivo mobile basato su tecnologia LTE 4G destinato alla fascia media-bassa del mercato, che punta su una autonomia e un hardware sulla carta più che adeguato per il prezzo di vendita.

Xiaomi Poco M3: le caratteristiche principali e il prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il Poco M3 si presenta con un display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale in formato 19,5;9 e risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel.

A protezione del pannello troviamo il Gorilla Glass 3, la luminosità si assesta sui 400 nits e la frequenza di aggiornamento è la classica a 60Hz.

Lato design il telefono ha dimensioni pari a 162.3 x 77.3 x 9.6 mm per un peso complessivo di 198 grammi.

Ovviamente trattandosi di uno smartphone economico la scocca è in plastica, e il logo POCO viene ben evidenziato nella parte alta a destra della scocca posteriore accanto al modulo fotografico.

Processore e memoria

All’interno dello smartphone Xiaomi ha deciso di utilizzare il chipset Snapdragon 662 di Qualcomm (Octa-core 4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver e GPU Adreno 610).

Si tratta di una soluzione più che adeguata, decisamente superiore ai classici Cortex A53 dei dispositivi a basso costo che trovare sui 100-120 euro, anche se il processo produttivo rimane a 11nm.

Interessante sapere che al chipset Snapdragon 662 vengono affiancati 4GB di ram LPDRR4X e 64 o 128GB di memoria interna (espandibile con MicroSD).

La versione con 64GB utilizza tecnologia UFS 2.1, mentre quella con 128GB utilizza la tecnologia UFS 2.2.

Multimedialità

Questo POCO M3 ha la particolarità di avere un modulo fotografico in alto e al centro della scocca posteriore composta da tre sensori:

Primario da 48 MP, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF;

Macro da 2MP (f/2.4);

Profondità da 2MP (f/2.4).

La fotocamera anteriore dedicata ai selfie è posizionata nella tacca a goccia in alto a centro del display, e presenta un sensore da 8 MP, f/2.1, 1/4.0″, 1.12µm.

Lo smartphone è in grado di registrare video a 1080p fino 30 fps.

Tra le varie modalità software per la camera principale troviamo: Modalità Documento, modalità notte, rilevamento scene AI, Google Lens, modalità Bellezza AI, modalità Ritratto, pellicola, regolazione della sfocatura dello sfondo in modalità Ritratto, Panorama , modalità RAW.

L’audio è di buona qualità considerata la presenza degli altoparlanti stereo, e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

La connettività del POCO M3 è abbastanza completa data la presenza del Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, porta ad infrarossi, radio fm, A-GPS, GLONASS, BDS, scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, porta USB Type-C 2.0, supporto al Dual SIM LTE 4G.

Batteria

Punto forte di questo nuovo M3 è sicuramente la batteria, dato che viene utilizzata un unità ben 6000 mAh.

Secondo Poco la batteria garantirebbe fino a 5 giorni di uso leggero, 3 giorni di uso moderato e un giorno e mezzo di uso intenso.

La batteria supporta inoltre la ricarica rapida via cavo a 18W, ma nella confezione trovate già un caricabatteria compatibile con velocità a 22,5W.

Sistema operativo

Il telefono debutta sul mercato con Android 10 e interfaccia personalizzata MIUI 12 per Poco; ovviamente ci sarà in futuro anche l’aggiornamento ad Android 11.

Xiaomi Poco M3 prezzo di vendita in Italia

Il Poco M3 viene proposto da Xiaomi in Italia nelle colorazioni Cool Blue, Poco Yellow e Power Black in due varianti di memoria:

versione 4GB di ram e 64GB di rom al prezzo di 159,90 euro;

variante con 4GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 179,90 euro.

Lo smartphone sarà disponibile effettivamente alla vendita a partire dal 27 novembre 2020 in promo per il black friday a 129,90 per la variante 64GB e a 149,90 euro per la versione 128GB.