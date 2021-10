Xiaomi Poco M4 Pro 5G: certificato il successore del Poco M3 5G; le prime novità individuate

Xiaomi sarebbe vicina alla presentazione del successore dell’attuale Poco M3 Pro 5G: stiamo ovviamente parlando del Poco M4 Pro 5G già certificato da alcune agenzie.

Il marchio indipendente posseduto da Xiaomi, Poco, a maggio di quest’anno ha rilasciato il Poco M3 Pro 5G, dispositivo che però in tempi non troppo lunghi sarà sostituito dal suo successore.

Infatti sembra proprio che ci stiamo avvicinando all’annuncio del futuro Poco M4 Pro 5G.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G certificato: il successore del Poco M3 Pro 5G in arrivo a breve?

Lo smartphone in questi ultimi giorni ha già ottenuto una serie di certificazione da parte di alcune agenzie con il suo codice aziendale 21091116AG.

La lettera G finale indica che lo smartphone sarà commercializzato a livello Globale, quindi dovrebbe arrivare anche in Europa.

Da quello che abbiamo capito grazie alle recenti certificazione, il Poco M4 Pro 5G avrà il supporto alla ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 33W.

Si migliora quindi la ricarica rapida rispetto a quella del Poco M3 Pro 5G che invece non supera i 18W via cavo.

Sembra comunque che il Poco M4 Pro 5G continuerà ad utilizzare un chipset Mediatek, di cui però al momento non sabbiamo nello specifico quale sia.

Come potete vedere pure voi stessi le informazioni sul prossimo smartphone 5G economico di Poco sono ancora abbastanza scarne.

Non si sa infatti quando effettivamente l’azienda lo rilascerà sul mercato, a quale prezzo (sarà sicuramente economico) e se si tratterà di un dispositivo del tutto nuovo o un rebrand di uno smartphone Xiaomi/redmi.

Per adesso no ci resta che aspettare future e nuove informazioni in merito.

