Xiaomi Poco M7 Pro e Poco C75 5G in arrivo: primi dettagli

Xiaomi ha ufficializzato la data di lancio in India dei Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G: ecco i dettagli svelati al momento.

Due nuovi smartphone del secondo marchio di Xiaomi faranno capolino in India nella seconda metà di dicembre di quest’anno ed entrambi saranno dispositivi con connettività 5G.

Vediamo di sapere qualcosa in più.

Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G arrivano in India a metà dicembre: arriveranno anche in Europa?

La divisione indiana di Poco non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale su i due smartphone, ma il rivenditore indiano Flipkart ha svelato la data di vendita e alcuni dettagli tecnici.

La data di commercializzazione dei due prodotti sarà il 17 dicembre 2024.

Secondo Flipkart il Poco M7 Pro 5G si presenterà con un display AMOLED Full HD+ da 6,67″ , frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 2.100 nit, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5.

Sotto il display sarà presente lo scanner per le impronte digitali.

Non ci sono ancora dettagli più precisi su chipset, fotocamere, batteria e altro.

Invece il poco C75 5G, la versione con connettività mobile 5G del C75 4G già arrivato in Italia, potrebbe (non è confermato) mantenere le stesse principali caratteristiche hardware ma cambiare il chipset.

Dovrebbe infatti montare lo Snapdragon 4 Gen 2 (che supporta il 5G) al posto del Mediatek Helio G81 Ultra che supporta solo il 4G.

Lato hardware ci dovrebbe essere anche una fotocamera principale Sony, probabilmente lo smartphone arriverà ad avere fino ad 8 GB di RAM e manterrà uno slot dedicato per la scheda microSD.

Non sappiamo se Xiaomi deciderà di commercializzare entrambi gli smartphone anche in Europa.

Infatti almeno fino al 2024 la serie M6 Pro in Europa si è limitata alla connettività 4G come per la serie C: bisognerà vedere se l’azienda cinese cambierà la sua politica introducendo anche da noi questi smartphone 5G economici di Poco.

Fonte: Via

