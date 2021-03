Xiaomi Poco X3 NFC si aggiorna ad Android 11 con MIUI 12 beta-stabile Globale

Xiaomi ha iniziato a rilasciare sul Poco X3 NFC Globale l’aggiornamento ad Android 11 con interfaccia MIUI 12 stabile-beta: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Uscito sul mercato a settembre 2020 il Poco X3 NFC era rimasto ancorato alla versione Android 10 con interfaccia MIUI 12 mentre i suo fratello maggiore, il POCO F2 Pro è stato già aggiornato ad Android 11.

Xiaomi Poco X3 NFC riceve l’aggiornamento Android 11 con MIUI 12 beta-Stabile Globale: ecco i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che anche il modello X3 NFC sta finalmente iniziando a ricevere l’aggiornamento alla versione Android 11, almeno in beta-stabile.

La beta stabile al momento è destinata solo ai beta tester, quindi ad un numero limitato di utenti, ed è il preludio al rilascio della versione definitiva e stabile per tutti i consumatori.

Se Xiaomi non individuerà bug o problemi nella versione beta-test finale, rilascerà l’aggiornamento a livello globale per tutti i Poco X3 NFC.

Per i più curiosi la beta-test finale ha seriale/build V12.0.6.0.RJGEUXM, ha un peso di circa 2.3GB, ed è specificatamente sviluppata per i dispositivi venduti in Europa

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11 si possono notare altri cambiamenti:

vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di febbraio 2021;

viene aggiornato il Kernel;

è stata aggiornata la versione stock del launcher.

Dato che non sappiamo quando effettivamente Xiaomi rilascerà la versione finale di Android 11 per tutti i consumatori Italiani, per il momento non possiamo altro che suggerirvi di tenere le orecchie tese per futuri dettagli in merito.

I tempi di attesa sulla carta potrebbero essere ancora di due o tre settimane.

