Xiaomi Poco X3 Pro sta ricevendo l’aggiornamento MIUI 12.5 Globale (si parte dall’India)

Anche lo Xiaomi Poco X3 Pro si sta aggiornando alla nuova interfaccia MIUI 12.5 Globale basata su Android 11: al momento si parte dall’India.

Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Poco X3 Pro.

Xiaomi Poco X3 Pro ha iniziato a ricevere l’aggiornamento MIUI 12.5 Globale basato su Android 11: i dettagli

L’azienda cinese ha infatti iniziato un primo rilascio dell’aggiornamento all’interfaccia MIUI 12.5 Globale per questo smartphone, che si sta diffondendo in queste ore in India.

Si tratta ancora di un aggiornamento localizzato solo nel paese asiatico, in modo da monitorare eventuali problemi prima del rilascio in Europa.

Ci vorranno quindi ancora una o due settimane (se tutto va bene) prima dell’effettivo rilascio anche in Italia.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento è in diffusione tramite la classica modalità OTA (over the air) con il firmware seriale/build 12.5.3.0.RJUINXM.

Il firmware ha un peso di circa 830 megabyte e installa pure le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2021.

Con l’arrivo della MIUI 12.5 i possessori di un Poco X3 Pro potranno notare un esperienza d’uso più fluida.

Infatti l’aggiornamento apporta:

miglioramenti prestazionali;

un interfaccia più snella;

una risposta ai gesti più veloce.

Oltre a queste ci saranno alcune nuove funzionalità come il supporto a nuove scorciatoie gestuali, estratti, layout dinamici, mappe mentali con strutture complesse e nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare sul telefono.

Il telefono poi riceve alcuni bug fix presenti in versioni precedenti che riguardano le notifiche e i badge di notifica.

