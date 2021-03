Xiaomi Poco X3 Pro ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche

Xiaomi ha ufficializzato anche in Italia il Poco X3 Pro: caratteristiche hardware principali e prezzo di vendita nel nostro paese.

Dopo aver presentato il Poco F3 5G, Xiaomi ha annunciato anche uno nuovo smartphone più economico, con sola connettività 4G, ma prestazioni elevate: il Poco X3 Pro.

Poco X3 Pro: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia

Display

LCD IPS da 6,67 pollici con Risoluzione Full HD +;

Frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Frequenza di campionamento tattile di 240 Hz;

450 nit di luminosità;

Rapporto di contrasto 1500: 1

Supporto alla tecnologia HDR10;

Forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore;

Protezione Gorilla Glass 6.

Dimensioni, colori e altre caratteristiche

165,3 x 76,8 x 9,4 mm per un peso di 215 grammi;

Design frontale in vetro curvo 2.5D, design posteriore curvo 3D con scocca in plastica;

Colori Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze.

Processore e memoria

Chipset Snapdragon 860 con processo produttivo a 7nm;

CPU Kryo 485 octa-core a 2,96 GHz e GPU Adreno 640;

Memoria ram LPDDR4X da 6-8GB;

Memoria interna UFS 3.1 da 128-256GB;

Espansione memoria con MicroSD fino a 1TB;

Sistema di dissipazione LiquidCool 1.0 Plus.

Multimedialità

Quadrupla fotocamera posteriore:

Primaria: sensore da 48 MP, f / 1,79, 1/2 “;

Secondaria: 8MP, Ultra Grandangolare, f / 2.2, 119 °;

Terziaria: 2 MP, Macro, f / 2.4, 4 cm a fuoco fisso;

Quaternaria: 2MP, Sensore di profondità, f / 2.4.

Fotocamera anteriore per selfie con sensore da 20MP f/2.2.

Registrazione video massima in 4K 3840×2160 30fps.

Audio con doppio altoparlante stereo, Certificato audio ad alta risoluzione e Jack per cuffie da 3,5 mm.

Certificazione per la visione di contenuti multimediali on-demand: L1 Widevine.

Connettività

Bluetooth 5;

Wi-Fi 5 (AC) dual band;

Chipset NFC;

porta ad infrarossi;

Supporto dual-SIM 4G LTE;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale;

GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo;

Porta Usb Type C.

Batteria

Unità da 5160mAh;

Ricarica rapida cablata da 33W;

Presente nella confezione il Caricabatterie da 33W.

Sistema operativo

Il telefono uscirà sul mercato con Android 11 personalizzato con l’interfaccia MIUI 12.

Prezzo e disponibilità in Italia del Poco X3 Pro.

Il Poco X3 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 26 marzo 2021 al prezzo di 249 euro per la versione 6-128GB, mentre per la versione 8-256GB sono necessari 299 euro.

Le due versioni di memoria saranno in promo con uno sconto di 50 euro se acquistati direttamente sul sito ufficiale Poco fino al 29 marzo 2021.