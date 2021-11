Xiaomi Poco X4 NFC: i successori dei Poco X3 NFC sono dietro l’angolo?

Prime informazioni sull’arrivo in tempi relativamente brevi dei prossimi Xiaomi Poco X4 NFC: potrebbero essere un rebrand dei Redmi Note 11 Pro venduti in Cina.

Gli Xiaomi Poco X3 sono sul mercato da settembre 2020 nella loro prima versione NFC, e sicuramente hanno riscosso un buon successo commerciale a livello globale.

Xiaomi Poco X4 NFC vicini al debutto? Questo sarebbe il successore del Poco X3 NFC in Europa

Come è già accaduto per la versione Poco M3 Pro, con l’arrivo dei nuovi Poco M4 Pro, Xiaomi si sta adoperando per lanciare i sostituti dei Poco X3: i Poco X4 e Poco X4 NFC.

Secondo recenti rumors Poco sta lavorando alla versione senza NFC per il solo mercato indiano, e la versione con NFC per il mercato Globale inclusa l’Europa.

La fonte afferma che secondo quanto trapelato da alcuni IMEI (codici aziendali per riconoscere il modello), i nuovi Poco X4 e X4 NFC saranno molto probabilmente dei re-brand degli attuali Redmi Note 11 Pro attualmente venduti solo in Cina.

Considerata la notizia, molto probabilmente piuttosto attendibile considerati i trascorsi di Xiaomi, i Poco X4 NFC avranno queste caratteristiche:

Display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Chipset MediaTek Dimensity 920 5G;

6-8GB di ram;

128-256GB di memoria interna;

Fotocamera principale da 108MP, Ultra Grandangolare da 8MP, Macro da 2MP;

Fotocamera anteriore per selfie da 16MP;

Batteria interna da 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Ovviamente lato design Xiaomi cambierà qualcosa e personalizzerà i rebranded Redmi Note 11 Pro in stile Poco per differenziarli: nuovi colori, logo POCO in bella vista etc.

Non sappiamo quando effettivamente l’azienda cinese lancerà sul mercato i nuovi Poco X4 (NFC): aspettiamoci però un evento mediatico già nelle prime settimane del 2022.

Fonte: Via