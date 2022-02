Xiaomi Poco X4 Pro 5G ufficiale: prezzo Italia e caratteristiche hardware

Ufficializzato da Xiaomi il nuovo Poco X4 Pro 5G: questo il prezzo di vendita in Italia e le principali caratteristiche hardware.

Ufficializzati oggi 28 febbraio 2021 i nuovi Poco X4 Pro 5G, degli smartphone 5G di fascia media con display Amoled e fotocamera principale da 108MP.

Sono di fatto dei Redmi Note 11 Pro 5G con design cambiato da Poco e Skin personalizzata per Poco.

Poco X4 Pro 5G: prezzo e principali caratteristiche hardware

Prezzo e disponibilità Poco X4 Pro 5G

I Poco X4 Pro 5G si possono acquistare in Italia ad un prezzo di listino a partire da 299 euro per la versione 6-128GB fino a 349 euro per la variante 8-256GB.

Poco X4 Pro 5G ufficiale: un rebrand del Redmi Note 11 Pro ma più economico

Display e Design

Il nuovo X4 Pro 5G si presenta con un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e frequenza di campionamento a 360Hz.

Il pannello ha un rapporto di forma 20:9, e supporta l’ampia gamma di colori DCI-P3, l’HDR10 e ha una luminosità tipica di 700 nits (1.200 nits di picco).

Come protezione ci si affida al Gorilla Glass 5.

E’ presente il classico forellino in alto al centro che contiene la fotocamera anteriore per selfie.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 164.2 x 76.1 x 8.1 mm per un peso complessivo di 202 grammi.

La scocca è classificata IP53, ovvero è resistente a polvere e schizzi d’acqua.

Previsti i colori Laser Black, Laser Blue e Poco Yellow.

Processore e memoria

All’interno del Poco X4 Pro 5G troviamo il nuovo chipset Snapdragon 695 5G, un Octa-Core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) con GPU Adreno 619 e processo produttivo a 6nm.

Al chipset vengono affiancati 6-8GB di memoria ram LPDDR4X e 64-128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Da ricordare che la memoria interna è espandibile grazie allo slot per MicroSD fino ad 1TB

Multimedialità

Il modello X4 pro 5G offre una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale ISOCELL HM2 da 108MP f/1.9, 26mm, 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF;

Ultra Grandangolare da 8 MP, f/2.2, 118˚angolo di visuale

Macro da 2MP f/2.4.

La fotocamera anteriore per selfie posizionata nel forellino in alto al centro del display, è un sensore da 16 MP, f/2.4.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps, 1080p a 120 fps e 720p fino a 960 fps (slow motion).

L’audio è di buona qualità, data la presenza degli altoparlanti stereo simmetrici, e c’è pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività supporta nativamente la connettività 5G con slot dual sim ibrida.

Oltre a questo troviamo:

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual band

Bluetooth 5.1

GPS (e varianti)

Lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C.

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh.

La batteria supporta la ricarica rapida via cavo fino a 67W, e nella scatola di vendita sarà presente un caricabatteria da 67W.

Nella confezione è incluso pure il carica batteria da 67W.

Come sistema operativo troviamo Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 13 per Poco.