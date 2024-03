Xiaomi Poco X6 Neo immagini dal vivo e specifiche svelate

Xiaomi presenterà presto il prossimo Poco X6 Neo: immagini dal vivo e caratteristiche hardware svelate in anteprima.

A gennaio di quest’anno Xiaomi ha presentato due nuovi smartphone: i Poco X6 e X6 Pro.

Sembra però che l’azienda cinese voglia aggiungere un altro dispositivo alla serie: il modello X6 Neo.

Xiaomi Poco X6 Neo: immagini dal vivo e specifiche hardware svelate

In India il nuovo Poco X6 Neo dovrebbe arrivare molto presto, anche se non sappiamo se Xiaomi deciderà di commercializzarlo anche in Europa.

Sulla carta questo X6 Neo sarebbe la versione Globale del Redmi Note 13R Pro già commercializzato in Cina.

Le immagini dal vivo ci mostrano il tipico design del secondo marchio dell’azienda cinese: una grande isola fotografica rettangolare nella parte alta posteriore della scocca che contiene anche il logo POCO.

Il telefono dovrebbe utilizzare il chipset Mediatek Dimensity 6080 abbinato fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display sarà un pannello Amoled FullHD+ da 6,67″ con frequenza di funzionamento a 120 Hz.

Lato multimedialità previsto il sensore principale da 108MP abbinato ad un semplice sensore di profondità da 2MP.

La camera selfie invece monterà un sensore da 16MP.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5000 mAh, e verrebbe supportata la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Xiaomi punterà quindi ad una fascia di prezzo più bassa rispetto ai precedenti due modelli: in India è previsto un prezzo di vendita di listino di 16.000 rupie indiane, ovvero poco meno di 178 euro al cambio attuale.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon