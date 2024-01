Xiaomi Poco X6 (Pro) ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo di vendita

Xiaomi ha ufficializzato la serie Poco X6 (Pro) in Italia: ecco le principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

A pochi minuti dalla presentazione ufficiale durante l’evento mediatico di oggi 11 gennaio 2024, conosciamo i dettagli definitivi dei nuovi Poco X6 che escono nella versione normale e pro.

La versione Pro si presenta con un display Amoled da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione 1.5K (2712 x 1200 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il display può raggiungere una luminosità massima sotto la luce del sole pari a 1800 nits, mentre in modalità normale fino a 1500 nits.

Abbiamo una protezione Gorilla Glass Victus, e sotto il display è posizionato anche lo scanner per le impronte digitali.

Le dimensioni sono pari a 160.5 x 74.3 x 8.3 mm, e c’è la certificazione IP54.

Sono previsti i colori giallo, nero e grigio.

Alto punto forte dello smartphone è il chipset: il Mediatek Dimensity 8300 Ultra, con processo produttivo a 4nm, un Octa-Core che raggiunge 1.44 milioni di punteggio su AnTuTu e utilizza una GPU Mali G615-MC6.

Al Dimensity 8300 Ultra vengono affiancati 8-12GB di ram con tecnologia LPDDR5X, e 256-512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Va comunque ricordato che la memoria interna non è espandibile.

Lato multimediale troviamo una tripla fotocamera posteriore:

La camera anteriore è da 16MP.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps, mentre la fotocamera anteriore solo a 1080P.

A livello di audio ci sono gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, ma sfortunatamente è assente il jack da 3.5mm per le cuffie.

La connettività prevede il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.4, la connessione 5G dual sim, il GPS, il chipset NFC, la porta ad infrarossi e la porta USB Type C.

Il Poco X6 Pro viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 67W.

Come sistema operativo troviamo HyperOS basato su Android 14: Xiaomi promette 3 anni di aggiornamento del sistema operativo, e 4 anni di supporto software.

Aggiornamento last minute: Il Poco X6 Pro 12-512GB è acquistabile al prezzo di 379 euro IVA e spedizione inclusa su Amazon con uno sconto Earlybird di 40 euro invece di 419 euro: https://amzn.to/48A3RuY (Colore nero e grigio).

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati

Fine aggiornamento last minute

Il Poco X6 è di fatto una versione rinominata del Redmi Note 13 Pro con un comparto fotografico diverso e il logo poco sulla scocca posteriore.

Troviamo lo stesso display Amoled da 6.67 pollici, risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Sotto il display c’è lo scanner per le impronte digitali.

Lo smartphone è certificato IP53, e sono previsti i colori bianco, blu e nero.

Come processore processore c’è un chipset differente: lo Snapdragon 7s Gen 2, un Octa-Core a 4nm con GPU Adreno 710.

Il chipset viene affiancato da 8-12GB di ram e fino a 512GB di memoria interna.

La memoria interna è espandibile grazie allo slot per microSD.

La multimedialità è identica al modello Pro: sensore principale da 64MP + 8MP Ultra grandangolare + 2MP Macro + 16MP Selfie.

Ci sono gli altoparlanti stereo ed è presente pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il Poco X6 viene alimentato da una batteria interna da 5100 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 67W.

Come connettività il Wi-Fi è AC dual band, il Bluetooth è 5.2, c’è il GPS, la porta ad infrarossi, il supporto alla connessione 5G dual sim, il chipset NFC, la porta USB Type C.

Come sistema operativo i dispositivi escono con Android 13 e interfaccia MIUI 14, e godranno di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di supporto tecnico.

Aggiornamento last minute: In offerta Early Bird il) ainvece di 329 euro: https://amzn.to/3Hfsil3 (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati)