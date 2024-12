Xiaomi Poco X7 la serie si mostra in immagini render: il design

Immagini render mostrano il presunto design definitivo dei prossimi smartphone della serie Poco X7 di Xiaomi: ecco i dettagli che conosciamo al momento.

Ci si aspetta che Xiaomi lanci ad inizio 2025 i nuovi smartphone della serie Poco X7 che comprenderà al lancio almeno due modelli: X7 base e X7 Pro.

Oggi a conferma di ciò, il web ci ha regalato alcune immagini render dei due dispositivi.

Xiaomi Poco X7: ecco le immagini render che mostrano il design della prossima serie

Le nuove immagini render ci fanno capire che i successori degli attuali Poco X6 e Poco X6 Pro lato design subiranno un buon cambiamento estetico.

Infatti il Poco X7 abbandonerà l’isola fotografica rettangolare in alto al centro della scocca posteriore, passando ad un isola fotografica posteriore di forma circolare che contiene tutti i sensori fotografici e il flash LED.

Il design del modello X7 sembra riprendere proprio il design del Redmi Note 14 Pro già ufficializzato da Xiaomi in Cina.

Sembra che il dispositivo verrà venduto nei colori Verde, Argento e Nero/Giallo con una forma di doppia texture, e avrà un display leggermente curvo ai bordi.

Cambiamenti estetici ci sono anche sul modello X7 Pro: in questo caso l’isola fotografica sarà molto piccola e di forma verticale posizionata in alto a sinistra della scocca posteriore.

Verrà utilizzata anche qua una texture bicolore per la scocca posteriore: un colore dove sono presenti le fotocamere e un altro colore per il resto della scocca.

X7 Pro dovrebbe essere venduto nei colori Nero, Verde e Nero/Giallo, con uno schermo e una cornice piatta.

Anche il modello X7 Pro potrebbe riprendere parte o del tutto l’hardware di uno smartphone della serie Redmi Note 14, ma per adesso non ci sono informazioni dettagliate in merito.

Dato che i due nuovi smartphone non sono stati ancora ufficializzati da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

