Xiaomi RamDisk debutta sul Mi 10 Ultra per ottimizzare il Gaming: i dettagli

La nuova tecnologia Xiaomi RamDisk promette di migliorare sensibilmente le prestazioni in Gaming sugli smartphone (Mi 10 Ultra) con tanta memoria ram: i dettagli.

Molti di voi si saranno accorti che negli ultimi due anni il quantitativo di memoria ram installata sugli smartphone sta crescendo molto rapidamente.

I dispositivi di fascia media adesso raggiungono facilmente i 6GB di ram, mentre quelli top di gamma arrivano anche a 12-16GB.

Xiaomi ha rilasciato un comunicato nel quale ha presentato di fatto una nuova tecnologia per smartphone che chiama Ramdisk.

Xiaomi Ramdisk la nuova tecnologia che sfrutta gli smartphone con tanta ram debutta sul Mi 10 Ultra

Di fatto Xiaomi Randisk utilizza la memoria ram non utilizzata come memoria di archiviazione temporanea.

Si tratta di una soluzione che permette di installare e avviare applicazioni in tempi decisamente più rapidi.

Infatti la velocità di lettura e scrittura della memoria ram è decisamente più elevata rispetto qualsiasi tecnologia utilizzata per le memorie interne.

Per fare un esempio concreto le recenti memorie ram LPDDR5 offrono un potenziale in lettura/scrittura di 44Gb/s, contro i 1700 mb/s in lettura e 750mb/s in scrittura delle più veloci memorie interne UFS 3.1.

I primi utenti che potranno provare la tecnologia Ramdisk sono i possessori cinesi di uno Xiaomi MI 10 Ultra,che come sappiamo è venduto pure nella versione con 16GB di ram.

La nuova funzione Ramdisk viene integrata direttamente nel nuovo Game Center aggiornato specificatamente per questo smartphone.

Al momento tale tecnologia è stata provata e testata su 10 giochi molto popolari in Cina, ed è probabile che se ne aggiungeranno altri nel futuro.

I giochi installati in una porzione di memoria ram quando vengono disinstallati non lasciano più residui nella memoria interna.

Questo limita la deframmentazione di quest’ultima e quindi eventuali rallentamenti temporanei dello smartphone.

Xiaomi ha inoltre specificato che nel caso in cui l’utente riavvia o spegne lo smartphone, i dati di salvataggio dei giochi non verranno persi grazie ad un opzione presente nel software che gli sposterà dalla ram alla memoria interna.

