Xiaomi Redmi 13: svelata la potenza della batteria e la ricarica rapida

Svelata la potenza della batteria del prossimo Redmi 13, successore dell’attuale Redmi 12: ecco i dettagli trapelati dalla certificazione.

Sappiamo che con buona probabilità in tempi brevi Xiaomi dovrebbe annunciare la serie Redmi 13, considerato che il Redmi 12 fu annunciato a giugno 2023.

Oggi abbiamo le prime conferme sulla potenza della batteria del nuovo modello.

Xiaomi Redmi 13 certificata la batteria: svelata la potenza

Il nuovo smartphone è stato certificato dall’agenzia FCC con numero modello 24049RN28L.

Il seriale è un po’ strano perché la lettera finale L non è consuetudinaria tra i modelli presentati da Xiaomi.

Infatti Xiaomi termina i codici seriali dei propri prodotti con la lettera “C” (per la Cina), “G” (per i mercati globali), o “I” (per l’India).

Questo indica che non si sa ancora in che mercati lo smartphone sarà annunciato, ma sicuramente uscirà dalla Cina, considerato che l’immagine FCC indica come paese di destinazione il Messico.

Tornando ai dettagli forniti dalla certificazione, FCC indica che il Redmi 13 utilizzerà una batteria nominale da 4930 mAh, quindi una batteria con capacità tipica da 5000 mAh (quello che troverete scritto sulla scatola di vendita).

La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino ad un massimo di 33W, ma non sappiamo se il caricabatteria sarà incluso in confezione (alcuni modelli base di Xiaomi ce l’hanno altri no).

Come sistema operativo il telefono debutterà sul mercato con Android 14 e software HyperOS.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni che FCC fornisce sul prossimo smartphone economico di Xiaomi.

Probabilmente nelle prossime settimane avremo maggiori indicazioni tecniche sul dispositivo, dato che il suo lancio come già accennato è ormai prossimo.

