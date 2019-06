Xiaomi Redmi 7 o Redmi GO: smartphone android a meno di 90 euro

Per chi deve acquistare uno smartphone android a basso costo, o da regalare ad anziani o a persone poco tecnologiche, il Redmi 7 o il Redmi Go a meno di 90 euro sono un buon affare.

Ci sono dispositivi con sistema operativo Android che hanno prezzi di vendita piuttosto aggressivi, spesso però si tratta di smartphone con marche sconosciute o hardware di secondo piano.

Molte persone acquistano questi smartphone “economici” perché non hanno dimestichezza con la tecnologia o solamente perché lo usano come “muletto” in caso di emergenza ad uno smartphone più avanzato (di solito top di gamma).

Se dovete regalare uno smartphone di ultima generazione ma “economico” o vi serve un muletto si consigliamo queste due offerte.

Xiaomi Redmi 7 o Redmi Go: a partire da meno di 50 euro in offerta lampo

Il primo è lo Xiaomi Redmi 7 Globale (specifiche) da 2GB di ram e 16GB di memoria interna, nella colorazione nera, che viene proposto in offerta lampo al prezzo di 85.50 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Si tratta di uno sconto di oltre 50 euro rispetto al prezzo ufficiale di Xiaomi Mi Italia, dato che questo smartphone costa 139.90 euro.

Cambia solo la garanzia, da Italia a Europa.

Ma attenzione, se volete un muletto senza grosse pretese c’è anche lo Xiaomi Redmi Go Globale (specifiche tecniche), colore nero o blu, da 1GB di ram e 8GB di memoria interna con Android GO venduto al prezzo di soli 47.70 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

Si tratta di uno sconto superiore ai 30 euro rispetto al prezzo ufficiale in Italia pari a 79.90 euro.

Attenzione: tante altre offerte sugli smartphone Xiaomi Globali (compresi accessori) di fascia più alta le trovate QUA.

Le spedizioni? La garanzia? E altri dettagli suo significato di Globale

Entrambi gli smartphone sono spediti tramite la così detta “Italy Express” (linea prioritaria da selezionare) che consegna il bene in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere, e sopratutto non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK o Cina).

La garanzia è Europa di 2 anni: viene garantita da Gearbest Italia (il rivenditore) dato che ha centri assistenti nel vecchio continente e non dovrete rispedire il prodotto in Cina in caso di guasto (salvate soldi e tanto tempo).

Questi telefonini sono Globali ovvero hanno rom globale con IMEI Europa e bootloader non sbloccato, godono degli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno il supporto al multilingua (italiano compreso), hanno il Google Play Store e i servizi Google già installati.

Inoltre supportano la banda 20 LTE 4G, nel caso utilizzate un operatore telefonico come Wind Tre.

Come forma di pagamento vi consigliamo caldamente PayPal, o se no potete utilizzare la carta di credito (unica alternativa).

Attenzione: le promo hanno scadenza limitata e numero di pezzi limitati.