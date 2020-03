Xiaomi Redmi 9 immagine dal vivo: 4 camere posteriori per tutti

Xiaomi sta lavorando al nuovo Redmi 9, il successore dell’attuale Redmi 8, che sulla carta porterà la quadrupla fotocamera posteriore per tutti.

Dopo aver presentato per Europa gli Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e l’arrivo del Mi 10 Lite 5G, sembra che l’azienda cinese stia lavorando ad uno smartphone economico.

Infatti per gli utenti che hanno budget di spesa più limitati, sotto i 150 euro Xiaomi dovrebbe lanciare in tempi non particolarmente lunghi il successore dell’attuale Redmi 8.

Redmi 9 in arrivo? Prima immagine dal vivo del prossimo smartphone android economico di Xiaomi

Stiamo parlando infatti del Redmi 9, dispositivo che è stato svelato da un informatore cinese sul web con un immagine che mostra la cover posteriore.

Sulla cover posteriore troviamo una gradita novità: la presenza di quattro fotocamere.

Secondo l’informatore dalla Cina il prossimo Redmi 9 di Xiaomi utilizzerà:

Una fotocamera posteriore principale da 13MP;

Un sensore grandangolare da 8MP;

Una macro da 5MP;

Un sensore di profondità da 2MP.

Appena sotto le fotocamere posteriori troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

All’interno dello smartphone dovrebbe essere presente il nuovo chipset di fascia media Helio G80, chipset già utilizzato dal Realme 6i in Cina.

Lo Xiaomi Redmi 9 dovrebbe uscire almeno in due varianti di colore: Viola e Verde.

Non sappiamo quando effettivamente l’azienda cinese rilascerà ufficialmente il nuovo dispositivo, considerato che il Redmi 8 è presente sul mercato da poco meno di 6 mesi.

Forse il debutto in Cina arriverà già entro la fine di Aprile 2020, e in Europa lo smartphone potrebbe debuttare a metà-fine maggio 2020 insieme ai nuovi Redmi Note 9S, Mi 10 Lite 5G.

Fonte: Notizia Via Twitter