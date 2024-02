Xiaomi Redmi A3 prime immagini dal vivo svelano il design

Prime immagini dal vivo mostrano il design del prossimo Xiaomi Redmi A3 che presenta novità estetiche rispetto ai predecessori A2.

La serie Redmi A è di fatto lo smartphone android più economico che Xiaomi presenta sul mercato europeo, con prezzi decisamente inferiori ai 100 euro.

Sembra che l’azienda cinese stia lavorando al lancio della nuova versione Redmi A3 che presenta novità lato estetico.

Redmi A3 si mostra nella prime immagini dal vivo svelando un design diverso rispetto ai Redmi A2

Le immagini del Redmi A3 svelano un grosso cambiamento estetico sul lato posteriore dello smartphone.

A differenza dei Redmi A2 l’isola fotografica non sarà più rettangolare posizionata in alto a sinistra, ma bensì sarà circolare in stile Xiaomi 13 Ultra, conferendoli un aspetto più premium.

Non sappiamo quali saranno i sensori fotografici principali, ma possiamo aspettarci un aggiornamento rispetto alle fotocamere basiche da 8MP dei modelli precedenti.

Oltre a questo il nuovo A3 avrà un display più grande rispetto ai predecessori: si passerebbe infatti ad un display da 6.71 pollici di diagonale rispetto agli attuali 6.52 pollici del modello A2.

Inoltre il nuovo A3 avrebbe un pannello con frequenza di funzionamento a 90Hz e non più a 60Hz.

L’informatore non svela quale chipset verrà utilizzato sul Redmi A3, ma comunque sembra che Xiaomi renderà disponibile pure una variante con 4GB di ram e 128GB di memoria interna.

Un buon incremento considerato che il Redmi A2 si ferma al massimo a 64GB di memoria interna.

Non sappiamo quando e se Xiaomi presenterà questo smartphone anche in Europa, quindi per il momento non ci resta che aspettare future indicazioni, e dato che non c’è ancora nulla di ufficiale di considerare tutte queste informazioni con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: Via

