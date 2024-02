Xiaomi Redmi A3 ufficiale: caratteristiche del dopo Redmi A2

Xiaomi Redmi A3 è stato ufficializzato: ecco le caratteristiche del successore del Redmi A2 e il prezzo di vendita (al momento in India).

Xiaomi oggi ha annunciato di fatto il suo nuovo smartphone android più economico tra quelli che presenterà nel corso del 2024.

Si tratta del Redmi A3 che rispetto al precedente Redmi A2 utilizza Android 14 normale e non più la versione Go.

Xiaomi Redmi A3: caratteristiche e prezzo di vendita (in India)

Al momento il nuovo smartphone economico dell’azienda cinese è stato ufficializzato in India, ma nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche sul mercato Europeo e sostituire il modello Redmi A2 già commercializzato da noi.

Il telefono debutta con un display LCD IPS da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Il display viene protetto da Gorilla Glass 3.

In alto al centro del display troviamo la tacca a goccia che contiene la fotocamera anteriore dedicata ai selfie con sensore da 5MP.

Posteriormente il design del Redmi A3 cambia radicalmente rispetto al precedente A2: troviamo infatti un isola fotografica circolare, in stile Xiaomi 13 Ultra, che contiene due fotocamere:

Sensore principale da 8MP

Sensore ausiliario di profondità con flash led

Al suo interno Xiaomi ha inserito il chipset Mediatek Helio G36, lo stesso del Redmi A2, ma ha aumentato la memoria ram: adesso troviamo versioni da 3-4-6GB (contro quelle da 2-3-4 del modello A2).

La memoria interna arriva fino a 128GB ed è comunque espandibile tramite microSD.

Lato connettività troviamo il classico jack da 3.5mm, c’è lo scanner per le impronte digitali, il supporto alla connessione LTE 4G dual sim, il Wi-Fi, il Bluetooth, la porta USB Type C.

Il Redmi A3 viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che però supporta solo la ricarica a 10W via cavo.

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 14 e non la versione Go di quest’ultimo, come invece accadeva per i precedenti modelli A.

Considerate le specifiche hardware il modello A3 è molto economico, questi sono i prezzi di listino in India:

versione 3/64GB a 7299 rupie indiane (82 euro al cambio attuale)

4/128GB a 8299 rupie indiane (93 euro circa)

infine versione 6/128GB a 9299 rupie indiane (104 euro circa)

La commercializzazione dello smartphone partirà in India dal 23 febbraio 2024; ancora da conoscere data e prezzi di vendita in Europa.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon