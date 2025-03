Xiaomi Redmi A5 4G arriva in Europa: prezzo e specifiche

Xiaomi annuncerà probabilmente a breve il Redmi A5 4G uno smartphone economico che potrebbe prendere anche il nome di Poco C71: i dettagli trapelati.

Giusto pochi giorni fa in Asia Xiaomi ha lanciato per alcuni paesi il suo smartphone 4G economico Redmi A5, ma non si sapeva se l’azienda l’avrebbe o meno lanciato anche in Europa.

Oggi ci sono le prime conferme che arriverà anche nel vecchio continente.

Redmi A5 4G arriverà in Europa: presunto prezzo e specifiche principali

Per adesso sembra che lo smartphone sarà commercializzato con il nome Redmi A5, ma alcuni informatori affermano che lo smartphone in alcuni paesi potrebbe essere rinominato in Poco C71.

Non sarebbe la prima volta che Xiaomi usa lo stesso prodotto per due marchi diversi.

Lato specifiche il telefono dispone di un display LCD IPS da 6.88 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ 1640 x 720 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 1500 nits.

Al suo interno l’azienda cinese ha scelto un chipset Octa-Core economico, Unisoc T7250, abbinato a memoria ram LPDDR4X e memoria interna eMMC 5.1.

Dovrebbero esserci tre versioni: 4GB + 64GB. 4GB + 128GB e 6GB + 128GB (ram e memoria rispettivamente).

La memoria interna comunque risulta espandibile con la presenza di uno slot per microSD.

La multimedialità prevede una fotocamera posteriore principale da 32MP e una fotocamera selfie da 8MP.

Presente il classico jack da 3.5mm.

Il Redmi A5 4G viene alimentato da una batteria da 5200 mAh che supporta la ricarica rapida a 18W.

A livello di connettività c’è il supporto al dual sim 4G, lo scanner per le impronte digitali latrale, il Bluetooth 5.2, il GPS, la porta USB Type C, ma sembra essere assente il chipset NFC.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 171.7 x 77.8 x 8.26mm per 193 grammi, ed ovviamente la scocca è tutta in plastica.

Essendo uno smartphone economico Xiaomi pare che monterà solo la versione GO di Android 15.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, si prevede che il Redmi A5 4G arrivi in Europa nella versione 4-128GB ad un listino di 149 euro.

Fonte: Via X (Twitter)

