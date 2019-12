Redmi AirDots auricolari wireless in offerta: prezzo 15.35 euro

Disponibili in offerta gli auricolari wireless bluetooth Redmi AirDots con prezzo di appena 15.35 euro con spese di spedizione incluse, questo dicembre 2019.

Ultimamente chi utilizza uno smartphone in mobilità e riceve spesso molte chiamate per ottimizzare la propria esperienza d’uso deve gioco forza utilizzare degli auricolari, possibilmente senza fili con connettività Bluetooth.

La tecnologia bluetooth di recente ha fatto importanti passi in avanti.

Infatti gli auricolari senza fili adesso garantiscono un autonomia generale più elevata, oltre ad una qualità audio paragonabile alle classiche cuffie con cavo.

Sicuramente avrete sentito parlare di auricolari senza filo come gli Apple AirPods o i Samsung Galaxy Buds, prodotti che però hanno un prezzo di vendita ben superiore alla media.

Xiaomi Redmi Airdots in offerta dicembre 2019: ecco i dettagli

Se non volete spendere troppo ma garantirvi una buona qualità generale, Xiaomi ha presentato un nuovo auricolare bluetooth di ultima generazione.

Sono stati annunciati qualche settimana fa gli economici auricolare bluetooth chiamati Redmi Airdots che pesano 4.2 grammi, hanno un autonomia di 4 ore per singola ricarica, e la base portatile permette di ricaricare gli auricolari per un autonomia complessiva di 12 ore.

Sfruttano la connettività Bluetooth 5.0, mentre l’audio di buona qualità è garantito da un altoparlante dinamico da 7.2mm.

Questi Xiaomi Redmi Airdots possono essere acquistati al prezzo di 15.35 euro (spedizione Italy Express linea prioritaria già inclusa per non pagare la dogana) direttamente da questo LINK. (attenzione il prezzo potrebbe variare con il tempo)

Le spedizioni partiranno dal 16-17 dicembre 2019 (controllate sempre la data).

Se fossero esauriti, a qualche euro in più consigliamo le nuovissime Haylou GT2 TWS di Xiaomi a meno di 19 euro spedite (spedizioni dal 16-18 dicembre 2019).

Qualche dettaglio sulle spedizioni, garanzia e metodo di pagamento

Le spedizioni italy express (linea prioritaria) garantiscono la consegna del bene tramite corriere (GLS o Bartolini) in circa 15-20 giorni lavorativi dalla data di spedizione senza farvi pagare la dogana (spedizione da Cina).

Gli auricolari in questione vengono venduti da Gearbest Italia che vi garantisce anche 2 anni di garanzia Europa

In caso di guasto/sostituzione il pacco dovrà essere inviato in un centro assistenza in Europa e non in Cina (risparmierete tempo e denaro).

Vi consigliamo l’utilizzo di PayPal come metodo di pagamento per la maggiore sicurezza nell’acquisto.

Registratevi sul sito, per avere tutti i vantaggi del caso: tracking, assistenza post vendita, punti acquisto da rispendere per nuovi acquisti eccetera.