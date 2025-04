Xiaomi, Redmi e Poco aggiornamento HyperOS 3 Android 16: dispositivi?

Questa sarebbe la prima lista ufficiosa degli smartphone e tablet Redmi, Poco che saranno aggiornati da Xiaomi alla HyperOS 3 con sistema operativo Android 16: i dettagli.

Quest’anno Google pare che anticiperà di un paio di mesi, rispetto alla consuetudine, il rilascio della sua prossima versione software Android 16.

Di fatto anche produttori terzi come Xiaomi rilasceranno prima del previsto la loro versione personalizzata.

Xiaomi, Redmi e Poco in arrivo l’aggiornamento HyperOS 3 con Android 16: quali dispositivi?

Come già affermato in precedenza con l’arrivo anticipato di Android 16 da parte di Google, anche Xiaomi ha anticipato i test interni sulla propria versione personalizzata HyperOS 3.

Dalle prime informazioni l’azienda cinese ha già rilasciato delle rom per test interni per questi smartphone e tablet con marchio Xiaomi venduti anche in Europa:

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mi Pad Pro, Xiaomi Mi Pad Pro 5G

Xiaomi Mix Flip

Per quanto riguarda invece i tablet e gli smartphone con il secondo marchio Redmi, i primi test interni riguardano:

Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi 14C, Redmi 13

Passando alla linea Poco (venduta anche in Europa) non ci sono ancora informazioni sui test interni da parte di Xiaomi, ma sicuramente questi dispositivi saranno aggiornati ad Android 16:

Poco F7 Pro e Poco F7Ultra

Poco F6 e Poco F6 Pro

Poco X7 e Poco X7 Pro

Poco X6 5G e Poco X6 Pro 5G

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 Pro (4G)

Poco M6 (4G)

Poco C75 (4G)

Poco C65

Alcuni dispositivi Poco, Redmi e Xiaomi rimarranno con Android 15 ma avranno la HyperOS 3: una prima lista

Tutti i precedenti dispositivi avranno la versione di HyperOS 3 basata su Android 16, ma la lista potrebbe comprendere anche smartphone che saranno aggiornati alla HyperOS 3 ma rimanendo fermi ad Android 15.

Questi potrebbero essere infatti gli smartphone Xiaomi, Redmi e Poco che riceveranno HyperOS 3 rimanendo su Android 15:

Poco F5 e Poco F5 Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi 12

Redmi Note 13 (4G/5G)

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 pro

Xiaomi 12 lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T pro

Xiaomi 13 lite

Va sottolineato che questa è solo una lista generica da considerarsi ancora incompleta/inesatta, che potrebbe cambiare in futuro.

Se non trovate il vostro smartphone o tablet in questa lista non disperate, perché Xiaomi deve ancora rilasciare la roadmap ufficiale nei prossimi mesi.

