Xiaomi Redmi K50 Gaming ufficiale in Cina: sarà il Poco F4 GT in Europa/globale?

Ufficializzato il nuovo Redmi K50 Gaming da parte di Xiaomi in Cina: principali caratteristiche hardware e prezzo del presunto Poco F4 GT in Europa/globale.

In Cina è stato presentato oggi 16 febbraio 2021 un nuovo smartphone della serie Redmi dedicato ai videogiocatori.

Stiamo parlando del Redmi K50 Gaming, che secondo recenti rumors potrebbe prendere il nome di Poco F4 GT nei mercati internazionali.

Xiaomi Redmi K50 Gaming è ufficiale: per adesso è disponibile solo in Cina

Non sappiamo se effettivamente il dispositivo arriverà anche in Europa, ma comunque queste sono le caratteristiche principali:

Dimensioni e design:

Scocca in alluminio con dimensioni pari a 162.5 x 76.7 x 8.5mm e un peso di 210 grammi

Rifinitura posteriore e anteriore in vetro Gorilla Glass Victus

Saranno disponibili i colori nero, blu e argento

Uscirà pure una versione Brandizzata in partnership con Mercedes AMG Petronas di Formula 1.

Display:

Pannello da 6.67 pollici di diagonale con tecnologia OLED

Risoluzione FHD+

Frequenza di aggiornamento a 120Hz

Frequenza di campionamento tattile a 480Hz

Processore e memoria:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

8-12GB di ram con tecnologia LPDDR5

128-256GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1

Multimedialità e Gaming:

Tripla fotocamera posteriore: Principale da 64MP Sony IMX686, Ultra Grandangolare da 8MP (120 FOV), Macro da 2MP

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP.

Altoparlanti quadrupli simmetrici (due subwoofer e due tweeter)

Tre microfoni

Motore dell’asse X tecnologia CyberEngine

Trigger di gioco personalizzabili

Connettività:

Wi-Fi 6 Dual Band

Chipset NFC

Connettività Bluetooth 5.2

Porta ad infrarossi

Porta Usb Type C

Connessione 5G dual sim

Batteria:

Unità interna da 4700 mAh

Supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 120W

Prezzo e disponibilità del Redmi K50 Gaming in Cina

Il Redmi K50 Gaming sarà disponibile nel paese asiatico a partire dal 18 febbraio ad un prezzo di listino a partire da 3.299 Yuan (457 euro) fino a 3899 Yuan (540 euro) per la versione con più memoria.

Come già detto è probabile, ma non sicuro, che il K50 Gaming verrà re-brandinzzato da Poco in futuro per la commercializzazione in India e a livello Globale su altri mercati, forse anche l’Europa.