Xiaomi Redmi K50 Pro Plus: fotocamera da 108MP e zoom ottico importante?

Primi dettagli sul prossimo Xiaomi Redmi K50 Pro Plus: fotocamera principale da 108MP e un teleobiettivo con zoom ottico da top di gamma? I rumors.

Sul web si sono diffusi alcuni primi dettagli sulla presunta nuova gamma Redmi K50, che sulla carta dovrebbe fare il suo debutto in Cina a partire da inizio 2022.

Secondo un informatore cinese, notizia diffusa tramite la piattaforma Weibo, esiste un modello che prenderà il nome di K50 Pro Plus.

Redmi K50 Pro Plus sarà un vero top di gamma? I primi rumors

Il Redmi K50 Pro Plus sarà un vero e proprio smartphone top di gamma con caratteristiche hardware di alto livello.

Le specifiche indicherebbero la presenza del prossimo chipset Qualcomm Snapdragon 898 (non ancora annunciato), e una batteria interna da 5000 mAh.

Lo smartphone dovrebbe avere un ampio display curvo ai bordi, teologia Amoled, con scanner per le impronte digitali sotto il pannello.

Rimarrà comunque il tipico forellino in alto per la fotocamera selfie: quindi nessuna fotocamera anteriore sotto il display.

Lato multimediale l’informatore cinese afferma che il K50 Pro Plus utilizzerà un sensore principale da 108MP abbinato ad altri sensori, tra cui spiccherebbe un teleobiettivo con zoom ottico importante.

Di fatto queste sono le specifiche base di uno smartphone destinato alla fascia più importante sul mercato e non solo di un flagship killer.

Considerato che la serie K di Redmi non ha mai visto il suo debutto in Europa, ci aspettiamo che l’azienda cinese possa rimarchiare questi dispositivi con altri nomi grazie al Brand Poco per venderlo anche sul mercato Italiano.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via