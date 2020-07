Xiaomi Redmi Note 10 individuato su Benchmark: nuovo chipset 5G?

In un Benchmark utilizzato per calcolare le capacità di calcolo in chiave intelligenza artificiale è spuntato il presunto Xiaomi Redmi Note 10 con un chipset 5G: i dettagli.

Anche se al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi tutte le informazioni in questione vanno prese con il giusto distacco intellettuale, sembra che Xiaomi sia in procinto di svelare un nuovo smartphone 5G.

Xiaomi al lavoro per lanciare un nuovo smartphone 5G? Il presunto Redmi Note 10

Sulla carta il nuovo dispositivo dovrebbe prendere il nome di Redmi Note 10 e come chipset dovrebbe utilizzare il recente MediaTek Dimensity 820 5G.

Il presunto Redmi Note 10 è stato individuato in questa classica al secondo posto, appena dietro il Vivo iQOO Z1 che monta il chipset MediaTek Dimensity 1000 Plus.

Il database del Ai Benchmark V4 fornisce altre due informazioni: il telefono monta 8GB di ram e come sistema operativo troviamo Android 10.

Non sappiamo quando effettivamente Xiaomi presenterà questa nuova gamma Note 10, ma alcuni esperti del settore affermano che l’annuncio non è molto lontano.

Fonte: Via