Redmi Note 10 prezzo da 135 euro con coupon spedizione Italia

In offerta con sconto coupon il Redmi Note 10 Globale con prezzo da 135 euro per la versione 4-64GB e 155 euro spedito da Italia per la versione 4-128GB: i dettagli

Il Redmi Note 10 è considerato già da molti recensori Italiani il nuovo best buy di Xiaomi per la fascia di prezzo inferiore ai 200 euro: un dispositivo che porta il display Super Amoled per tutti.

Presentato ufficialmente a livello Globale, i Redmi Note 10 hanno un prezzo di listino ufficiale in Italia che è pari a 229,90 euro per la versione 4-128GB e 199,90 euro per quella 4-64GB.

Redmi Note 10 dove acquistarlo con prezzo scontato grazie ai coupon: i dettagli sull’offerta (aggiornata con sconto cassa)

Aggiornamento del 29 maggio 2021: segnaliamo una nuova l’offerta con coupon con spedizione da Italia e doppio sconto sul prezzo.

Nuovo venditore: Redmi Note 10 4GB di ram e 64GB di rom colore nero, prezzo 134,99 euro spedita da Italia utilizzando il codice coupon PIT10PERTE (+ sconto alla cassa 20 euro) e seguendo questo LINK https://ebay.us/feIQZ2.

Versione 4-128GB colore verde e grigio, spedita sempre da Italia, prezzo 154,70 euro utilizzando il coupon PIT10PERTE (+ sconto cassa 25 euro) e seguendo questo LINK https://ebay.us/u8DeCp.

I coupon Ebay vanno applicati nella sezione checkout del sito Ebay Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento come da esempio per PC Desktop (Attenzione i prezzi potrebbero non essere aggiornati):

Vi ricordo che il codice può essere usato fino a 10 volte per Utente per i dispositivi che fanno parte della promo; il coupon è valido fino al 30 giugno 2021.

Dettagli su spedizione, garanzia e cosa vuol dire Globale

Le spedizioni da Ebay Italia (già compresa nel prezzo) avvengono da magazzino Italia, con consegna tramite corriere in 7-10 giorni lavorativi.

Tutte le versioni da Italia 4-64GB o 4-128GB godono della garanzia Ufficiale Europa 2 anni di Xiaomi.

E’ un dispositivo Globale/Europa, ovvero ha rom con supporto al multilingua (italiano incluso) e aggiornamenti OTA ufficiali, ha la banda 20 LTE 4G, ha i servizi e le applicazioni Google già installate, il caricabatteria ha presa Europa.

Quali sono le specifiche hardware del Redmi Note 10?

Schermo

DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel

Frequenza di campionamento tattile di 180Hz

4.500.000: 1 rapporto di contrasto

1.100 nit di luminosità massima

Copertura DCI-P3 al 100%

Protezione Corning Gorilla Glass 3

Qualcomm Snapdragon 678 con GPU Adreno 612

LPDDR4x da 4 GB + UFS da 64 GB 2.2 o 4 GB + 128 GB

Espandibile fino a 512 GB (slot per scheda microSD dedicato)

Primaria: 48MP, f / 1.79, 0.8μm

Ultra-grandangolare: 8MP, f / 2.2, 118 ° angolo di visuale;

Macro da 2 MP, f / 2.4

Sensore di profondità da 2 MP, f / 2.4

Doppio altoparlante

Certificazione Hi-Res Audio

Doppia SIM (4G)

Wifi AC dual Band

Bluetooth 5.x

USB di tipo C.

Jack per cuffie da 3,5 m

Scanner di impronte digitali montato lateralmente

Porta ad infrarossi

5.000 mAh (qua recensione autonomia)

Ricarica rapida cablata da 33 W.

Caricabatteria da 33W incluso

160,46 x 74,5 x 8,29 mm per 178,8 g

Scocca certificata IP53 a prova di schizzi

Motore a vibrazione lineare asse Z.