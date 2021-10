Xiaomi Redmi Note 11 e Note 11 Pro in arrivo: primi dettagli e prezzo

Xiaomi dovrebbe annunciare presto i prossimi Redmi Note 11 e Note 11 Pro: ecco i primi dettagli sulle principali caratteristiche hardware e il prezzo

Non ci sono ancora annunci ufficiali o pubblicitari da parte di Xiaomi, ma pare che l’azienda cinese sia prossima al lancio di due nuovi smartphone android dedicati alla fascia media del mercato.

Stiamo parlando del Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, entrambi sulla carta con connettività 5G.

Redmi Note 11 e Note 11 Pro primi dettagli svelati

Una fonte ritenuta attendibile sul canale di micro blogging cinese Weibo, ha svelato alcuni dettagli su questi due smartphone.

Secondo la fonte i dispositivi saranno annunciati prima del Single Day cinese che è una festa del 11 novembre 2021, giusto per ottimizzare le vendite.

Non si sa ancora se questi modelli saranno venduti con lo stesso nome e caratteristiche in futuro anche in Europa, o subiranno modifiche.

Sta di fatto che il Redmi Note 11 si presenterebbe con:

Display LCD IPS con frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Chipset Dimensity 810, che dovrebbe supportare il 5G;

Fotocamera anteriore da 13MP;

Fotocamera posteriore principale da 50MP

6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna (dovrebbe essere espandibile con microSD);

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Questo Note 11 dovrebbe avere un prezzo di listino in Cina da 1199 Yuan (6-128GB) fino a 1599 Yuan (8-256GB), ovvero al cambio attuale da circa 160 a 214 euro.

Il Redmi Note 11 Pro invece avrà caratteristiche decisamente potenziate:

Display Amoled con frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Chipset Dimensity 920 con supporto al 5G;

Fotocamera anteriore da 16 megapixel;

Fotocamera posteriore principale da 108MP;

6-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna (che dovrebbe essere espandibile con microSD);

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Altoparlanti stereo ottimizzati da JBL;

Chipset NFC.

Ovviamente i Note 11 Pro costeranno di più: si parte da 1599 Yuan (6-128GB) fino a raggiungere i 1999 Yuan (8-256GB), ovvero da 214 a 267 euro al cambio attuale.

Considerato comunque che per adesso non ci sono notizie ufficiali, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

