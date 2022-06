Xiaomi Redmi Note 11 si aggiorna ad Android 12 con MIUI 13

Xiaomi ha iniziato a rilasciare ad un numero limitato di utenti l’aggiornamento Android 12 con MIUI 13 per i Redmi Note 11 (con o senza NFC): ecco i dettagli.

Se possedete un Redmi Note 11 (con o senza chipset NFC) tra un paio di settimane (al massimo) dovreste iniziare a ricevere l’aggiornamento ad Android 12.

Redmi Note 11 si aggiorna ad Android 12 con interfaccia MIUI 13: i dettagli conosciuti

L’aggiornamento infatti ha iniziato a diffondersi sui dispositivi Globali (quindi anche quelli venduti in Europa) per un certo numero di utenti.

Si tratterebbe di fatto di una Beta Stabile Finale che si trasformerebbe in stabile finale con una piccola patch successiva.

Infatti la diffusione completa inizierà solamente quando Xiaomi non individuerà eventuali problemi/bugs segnatati dal numero ristretto di utenti che la possono già scaricare.

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) con il firmware seriale MIUI 13.0.2.0 SGCMIXM.

Come potete notare l’interfaccia MIUI rimane alla versione 13 ma adesso il sistema operativo è Android 12 e non più Android 11.

Il firmware in questione ha un peso di 2.7GB e oltre ad incorporare il passaggio da Android 11 ad Android 12 installa pure le ultime patch di sicurezza android di giugno 2022.

Se possedete quindi un Redmi Note 11 (con o senza NFC) Globale vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornanti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare noi consigliamo di:

effettuare un backup completo (o dei dati più importanti) delle informazioni salvate sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna (se necessario): 4-5GB bastano iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità ci sono alcune ottimizzazioni: accessibilità migliorata per l’app Telefono, Orologio e Meteo, mentre i nodi della mappa mentale sono più comodi e intuitivi dopo l’aggiornamento.

Fonte: Via