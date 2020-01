Xiaomi Redmi Note 8T 64GB prezzo 144 euro: coupon di inizio 2020

Acquistabile in offerta nella colorazione Blu, lo Xiaomi Redmi Note 8T da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di 144 euro grazie a coupon di inizio 2020.

Anno nuovo, sconti nuovi? Sembra proprio così e già siamo a segnalarvi una buona offerta che riguarda lo smartphone di fascia media proposto da Xiaomi anche nel mercato Italiano.

Xiaomi Redmi Note 8T in promo coupon nuovo anno 2020: prezzo versione 4+64GB a 144 euro

Stiamo parlando del Redmi Note 8T (queste le sue caratteristiche) che in Italia è disponibile nella versione 3+32GB a 199 euro (salvo offerte) e nella variante 4+64GB a 229 euro (salvo offerte).

Da ricordate che il modello Note 8T è il dispositivo che dispone del chipset NFC (per effettuare anche i pagamenti in mobilità) e ha un caricabatteria più rapido nella scatola di vendita.

Se siete interessati a risparmiare, potete acquistare lo Xiaomi Redmi Note 8T Globale colore BLU da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di 143.78 euro (spedito) utilizzando il codice COUPON GBNOTE8T1 e seguendo questo LINK.

Il dispositivo è disponibile in magazzino con spedizioni a partire da 2-5 gennaio 2020.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Gearbest Italia, quella prima del pagamento (consigliamo PayPal), come potete vedere nell’immagine esempio per PC Desktop:

Consigliamo sempre di effettuare la registrazione sul sito Gearbest Italia per ottenere il miglior supporto post vendita, godere di punti premio, il tracking della spedizione completo e così via.

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Attenzione!: essendo una promo con Codice COUPON questi sono a numero limitato, quindi come al solito chi prima arriva meglio alloggia!

Parliamo di Spedizioni, Garanzia, e cosa vuol dire smartphone Globale.

Per i meno esperti del sito Gearbest la spedizione da selezionare è quella che viene chiamata EU o Italy Express (linea prioritaria); questa consegna in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fa pagare i costi doganali (spedizione da HK o Cina).

Evitate altri tipi di spedizioni molto più costose anche se più veloci , tipo DHL, perché in questo caso paghereste anche la dogana.

Lo smartphone è Globale, ovvero ha rom ufficiale Globale (la stessa degli smartphone venduti in Italia) e gode di aggiornamenti OTA, supporta il multilingua (italiano compreso), ha i servizi e le applicazioni ufficiali di Google, ha la banda 20 LTE 4G.

Per quanto riguarda la garanzia, Gearbest Italia offre Garanzia Europa di 2 anni: in caso di problemi non dovrete rispedire lo smartphone in Cina ma presso un centro assistenza in Europa (risparmiando così tempo e denaro).

In conclusione questi Redmi Note 8T venduti da Gearbest Italia sono identici a quelli venduti da Xiaomi Mi Italia, cambia solo la garanzia da Italia ad Europa.