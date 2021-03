Xiaomi Redmi Note 9 3/64GB NFC prezzo 107 euro con coupon marzo 2021

Al miglior prezzo di sempre grazie al coupon marzo 2021 il Redmi Note 9 da 3GB di ram e 64GB di rom al prezzo di 107 euro: un best buy per chi non vuole spendere molto?

Il Redmi Note 9 da 3GB di ram e 64GB di memoria interna con chipset NFC viene commercializzato ufficialmente da Xiaomi MI Italia a 199 euro, ovviamente gli street price sono più bassi.

Ma se volete risparmiare veramente questa offerta è da considerarsi effettivamente un best buy.

Aggiornamento del 5 marzo 2021: aggiornati i codici coupon per entrambe le versioni; prezzo in calo per la variante 4-128GB!

Il Redmi Note 9 Globale da 3GB di ram e 64GB di memoria interna con chipset NFC, colori verde e grigio, è acquistabile a 107,6 euro (+ spedizione) utilizzando il codice coupon BG3RN93 e seguendo questo LINK.

La versione 4GB ram e 128GB rom, colore verde e grigio, con chipset NFC può essere acquistato a 123,77 euro (+ spedizione) con il codice Coupon BG3RN94 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina prima del pagamento

Dettagli su spedizione, garanzia e cosa vuol dire Globale?

Tutti e tre i colori sono disponibili in magazzino, con spedizione entro 24 ore dal pagamento dell’ordine.

La spedizione avviene tramite la EU Priority Line, al prezzo di 2,93 euro, che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese doganali.

Lo smartphone gode di due anni di garanzia europea da parte di Xiaomi.

E’ un dispositivo globale, vuol dire che ha la stessa rom dei dispositivi venduti ufficialmente in Italia, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono i servizi e le applicazioni Google, ci sono gli aggiornamenti ufficiali tramite OTA, c’è il supporto alla banda 20 LTE 4G, il caricabatteria è con presa Europa.

Le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 9

Display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel, protezione Gorilla Glass 5, luminosità 450nits;

Processore MediaTek Helio G85 Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G52 MC2

3/4GB di ram e 64/128GB di memoria interna espandibile con microSD;

Quadrupla fotocamera posteriore: Principale da 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Ultra-grandangolare da 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12µm, Macro da 2 MP, f/2.4, AF e Profondità da 2 MP, f/2.4;

Fotocamera anteriore per selfie da 13MP f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1″, 1.12µm;

Registra video in FHD 1080p a 30fps;

Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, porta ad infrarossi, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, chipset NFC, radio fm, porta usb Type C, connessione LTE 4G dual band, scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore;

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, ricarica inversa a 9W;

Dimensioni scocca in plastica rifinita pari a 162.3 x 77.2 x 8.9 mm per 199 grammi di peso;

Sistema operativo Android 10 con MIUI 12 aggiornabile alla versione successiva.