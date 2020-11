Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro e Redmi 9c in offerta single day 11.11 senza coupon

Segnaliamo tre interessanti offerte dedicate agli Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Pro e Redmi 9c durante la promo Single day 11.11 di novembre 2020: tutti prezzi senza coupon.

In data 11 novembre 2020 in Cina viene festeggiato il così detto giorno dei Single, e per questo molti store tecnologici offrono dispositivi a prezzi scontati rispetto alla media dei prezzi dell’anno.

Redmi Note 9, Note 9 Pro e Redmi 9C in evidenzia nella promo Single Day 11.11: i prezzi

La promozione Single Day 11.11 su Gearbest quest’anno propone tre dispositivi Xiaomi che vogliamo segnalarvi:

Il Redmi Note 9 da 4GB di ram e 128GB di rom senza chipset NFC;

Redmi Note 9 Pro da 6GB di ram e 128GB di rom;

Il Redmi 9C da 3GB di ram e 32GB di memoria interna.

A livello di prezzi ufficiali in Italia, il Redmi Note 9 con chipset NFC 4-128GB viene proposto a 229 euro (salvo promozioni), il Redmi Note 9 Pro 6-128GB a 299,90 euro (salvo promo) e infine il Redmi 9C 3-32GB si può acquistare di listino a 169,90 euro (sempre salvo promozioni ufficiali).

Con la promo Single Day 11.11 questi sono i nuovi prezzi:

il Redmi Note 9 globale 4-128GB (senza chipset NFC) solo colore Nero al prezzo di 127,50 euro (+ spese spedizione) seguendo questo LINK.

(senza chipset NFC) solo colore al prezzo di (+ spese spedizione) seguendo questo LINK. Redmi Note 9 Pro globale 6-128GB colore grigio al prezzo di 187 euro (+ spese spedizione) seguendo questo LINK;

colore al prezzo di (+ spese spedizione) seguendo questo LINK; infine il Redmi 9C globale 3-32GB (tutti i colori disponibili) al prezzo di 92,65 euro (+ spese spedizione) seguendo quest’altro LINK.

Se decidete di pagare con PayPal (consigliato caldamente) dovreste ottenere pure un ulteriore sconto di circa 4,23 euro (5 dollari di sconto ogni 80 dollari spesi).

La promo Single Day 11.11 durerà fino al 12 novembre 2020: chi prima arriva meglio alloggia!

Dettagli su Spedizione, Garanzia e cosa vuol dire smartphone globale?

La spedizione avviene tramite la classica linea Prioritaria Italy (Espress Standard Shipping) ad un prezzo che varia (a seconda del dispositivo) da 1.25 euro (9C) fino a 8.23 euro (Note 9).

Questa spedizione consegna il bene tramite corriere in 10-18 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

Il Note 9 non NFC verrà spedito a partire dal 11-13 novembre 2020, il 9C dal 16-18 novembre 2020 e infine il Note 9 Pro dal 18-20 novembre 2020 (Controllate sempre le date!).

Tutti questi smartphone sono garantiti 2 anni Europa da parte di Gearbest Italia, ma vi ricordo che sono tutti smartphone con garanzia ufficiale di Xiaomi Europa valida anch’essa 2 anni.

Gli smartphone venduti sono Globali, ovvero hanno rom globale con supporto al multilingua (italiano compreso), supportano gli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è la banda 20 LTE 4G.