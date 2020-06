Redmi Note 9S 6-128GB con coupon miglior prezzo da 206 euro spedizione inclusa

In offerta lampo (o con coupon) lo Xiaomi Redmi Note 9S da 6GB di ram e 128GB di memoria interna a partire dal prezzo di 206 euro (spedito): i dettagli

Per accorciare i tempi di spedizione e garantire sempre prezzi vantaggiosi, Gearbest durante l’emergenza Covid 19 ha istituito nuovi magazzini in Europa.

Redmi Note 9S da 6Gb di ram e 128GB di rom con garanzia Europa 2 anni: il prezzo con spedizione rapida o con coupon.

Oggi vi segnaliamo che è possibile acquistare il Redmi Note 9S Globale da 6GB di ram e 128GB di rom al prezzo in offerta lampo (senza coupon) di 218 euro (spedizione rapida inclusa da magazzino Francia) nei colori Bianco o Grigio seguendo questo LINK.

Potete risparmiare oltre 40 euro sul prezzo ufficiale di listino di Xiaomi Mi Italia, e avere di fatto lo stesso prodotto (prezzo 269 euro).

Aggiornamento del 18 giugno 2020: Segnaliamo pure il Note 9S Globale 6-128GB con spedizione da HK tramite Linea Prioritaria al prezzo di 206 euro (Spedito) con promo attiva utilizzando il codice coupon GBNOTE9S456 e seguendo questo LINK.

Tutti i colori disponibili, con spedizione a partire dal 25 giugno 2020 e consegna in 8-20 giorni lavorativi.

Dettagli spedizione da magazzino Francia, garanzia e cosa vuol dire smartphone globale?

La spedizione da magazzino Francia è l’affidabile Posta Aerea Registrata che consegna il bene in 5-10 giorni lavorativi e non ci sono le spese doganali (smartphone già in Europa).

Lo smartphone spedito da HK tramite Italy Linea prioritaria consegna il bene tramite corriere in 8-20 giorni lavorativi senza farvi pagare la dogana.

Essendo venduto da Gearbest Italia questo Redmi Note 9S Globale gode di due anni di garanzia Europa fornita dalla stessa Gearbest, ma in realtà c’è la garanzia ufficiale Europa 24 mesi di Xiaomi.

E’ un dispositivo Globale, quindi ha gli aggiornamenti OTA ufficiali, supporta il multilingua, ha i servizi e le applicazioni Google già installati, ha la banda LTE 4G 20: è identico a quello venduto in Italia.

Come forma di pagamento consigliamo sempre l’utilizzo di PayPal, e di registrarsi al sito per godere di ulteriori vantaggi: punti spesa, tracking spedizioni, servizio post-vendita semplificato eccetera.

Quali sono le principali caratteristiche hardware dello Xiaomi Redmi Note 9S?

Se non conoscete nel dettaglio cosa offre questo smartphone android, queste sono i dettagli in breve:

Display LCD IPS da 6.67 pollici FHD+ 2400 x 1080 pixel con forellino per la camera anteriore per selfie da 16 megapixel e protezione Gorilla Glass 5;

con forellino per la e protezione Gorilla Glass 5; Certificazione Display HDR10 ;

; Processore Snapdragon 720G con 4 o 6GB di ram LPDDR4X e 64- 128GB di rom UFS 2.1 espandibile con microSD;

con 4 o e 64- espandibile con microSD; Quattro fotocamere posteriori: principale da 48MP , grandangolare 8MP, Macro 5MP, Profondità 2MP;

, grandangolare 8MP, Macro 5MP, Profondità 2MP; Registra video in formato Ultra HD 4K a 30 fps, super slow motion a 960 fps a 720P;

Batteria interna da 5020 mAh e ricarica rapida da 18W ;

e ricarica rapida da ; Dimensioni 65.5 x 76.68 x 8.8 mm per 209 grammi con scocca certificata P2i per gli schizzi d’acqua;

Connettività dual sim LTE 4G, WiFi Ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, porta USB Type-C, radio FM, jack da 3,5 mm per le cuffie, porta ad infrarossi;

Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale ;

; Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11.

Se non siete interessati al chipset NFC questo è uno dei dispositivi più equilibrati sul mercato.

