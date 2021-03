Redmi Note 9T 5G 4-128GB in offerta coupon al prezzo di 188 euro spedito da Italia e Aridots 2 in regalo

Subito in offerta coupon lo smartphone 5G Xiaomi Redmi 9T, colore viola e grigio, versione 4-128GB: acquistabile a 188 euro spedito da Italia con Airdots 2 in regalo.

A fine gennaio 2021 Xiaomi ha presentato un nuovo smartphone con tecnologia mobile 5G: il Redmi Note 9T.

Quest’ultimo viene venduto ufficialmente in Italia in due varianti di memoria:

4GB di ram e 64GB di rom a 269,99 euro;

4GB di ram e 128GB di rom a 299,99 euro.

Xiaomi Redmi 9T 5G Globale da 4-128GB in offerta coupon al prezzo di 188 euro e Airdots 2 in regalo: ecco dove

Aggiornamento del 10 marzo 2021: aggiornato il prezzo in super ribasso e Airdots 2 in regalo (valore 19 euro): controllate sempre i cambiamenti!

A distanza di pochi giorni dalla commercializzazione, il Redmi Note 9T 5G Globale colore Viola o Grigio versione da 4GB ram e 128GB rom è acquistabile al prezzo di 188,10 euro (spedizione da Italia già inclusa) utilizzando il codice coupon PIT10PERTE e seguendo questo LINK http://ebay.us/emBfE6.

Insieme al telefono otterrete in regalo pure le Xiaomi Airdots 2, gli auricolari wireless che hanno un valore di listino di 19 euro.

Il codice coupon va applicato nella pagina web Ebay Italia quella prima dell’effettivo pagamento come da esempio per PC Desktop (attenzione il prezzo nell’immagine potrebbe non essere aggiornato a causa cambi nella promo):

Potete di fatto risparmiare fin da subito circa 110 euro e acquistare il vostro primo smartphone compatibile con tecnologia 5G a prezzo già scontato, oltre a ricevere degli auricolari wireless gratuiti.

Per altre promozioni con coupon vi ricordiamo di segnarvi la nostra sezione offerte.

Dettaglio su spedizione, disponibilità, garanzia e che che cosa vuol dire globale?

Dal punto di vista della spedizione, i tempi di consegna (compresa la preparazione del pacco) sono al momento di circa 7-10 giorni lavorativi data la disponibilità in arrivo dei dispositivi (controllate sempre le date!).

Partita la spedizione la consegna arriva in circa 48 ore con corriere.

Il telefono gode di due anni di garanzia Europa ufficiale da parte di Xiaomi.

Inoltre il rivenditore italiano permette di ottenere il rimborso per ripensamento o prodotto difettoso entro 30 giorni dal ricevimento dello smartphone: le spese di restituzione sono a carico del compratore.

Lo smartphone è Globale con caricabatteria Europa, ha i servizi Google già installati, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 4G e 5G supportate nel mercato italiano, ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali.

Quali sono le caratteristiche principali del Redmi Note 9T? Ecco il dettaglio

Scocca: 161,2×77,3×9,1 mm, peso 199 g; Parte anteriore in vetro (Gorilla Glass 5), parte posteriore in plastica, cornice in plastica; Rivestimento idrorepellente.

161,2×77,3×9,1 mm, peso 199 g; Parte anteriore in vetro (Gorilla Glass 5), parte posteriore in plastica, cornice in plastica; Rivestimento idrorepellente. Display: LCD IPS da 6,53 “, 450 nits (tipico), risoluzione 2340 x 1080 pixel, proporzioni 19,5: 9, densità pixel 395ppi.

LCD IPS da 6,53 “, 450 nits (tipico), risoluzione 2340 x 1080 pixel, proporzioni 19,5: 9, densità pixel 395ppi. Chipset: MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm): Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 e 6×2,0 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G57 MC3.

MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm): Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 e 6×2,0 GHz Cortex-A55); GPU Mali-G57 MC3. Memoria: 64 GB rom e 4 GB RAM, 128 GB rom e 4 GB RAM; tecnologia UFS 2.1 per la variante a 64 GB, tecnologia UFS 2.2 per quella con 128 GB; espansione memoria con microSD (slot dedicato).

64 GB rom e 4 GB RAM, 128 GB rom e 4 GB RAM; tecnologia UFS 2.1 per la variante a 64 GB, tecnologia UFS 2.2 per quella con 128 GB; espansione memoria con microSD (slot dedicato). Sistema operativo / software: Android 10, MIUI 12.

Android 10, MIUI 12. Tripla fotocamera posteriore: Principale (grandangolare): 48 MP, f / 1.8, 26mm, 1 / 2.0 “, 0.8µm, PDAF; Sensore macro: 2 MP, f / 2.4; Sensore di profondità: 2 MP, f / 2.4.

Principale (grandangolare): 48 MP, f / 1.8, 26mm, 1 / 2.0 “, 0.8µm, PDAF; Sensore macro: 2 MP, f / 2.4; Sensore di profondità: 2 MP, f / 2.4. Fotocamera anteriore: 13 MP, f / 2.3, 29 mm (standard), 1 / 3.1 “, 1.12 µm.

13 MP, f / 2.3, 29 mm (standard), 1 / 3.1 “, 1.12 µm. Acquisizione video: Fotocamera posteriore a 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps; Fotocamera posteriore a 1080p @ 30fps.

Fotocamera posteriore a 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps; Fotocamera posteriore a 1080p @ 30fps. Batteria: 5000 mAh; Ricarica rapida 18 W, 33% in 30 min.

5000 mAh; Ricarica rapida 18 W, 33% in 30 min. Varie: lettore di impronte digitali (montato lateralmente); NFC; Radio FM, registrazione; Porta a infrarossi; Jack da 3,5 mm, altoparlanti stereo, porta Usb Type C, Bluetooth 5.1, connettività 5G dual Sim.