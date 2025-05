Xiaomi Redmi Pad 2 specifiche e prezzi in Europa svelati

Xiaomi sta preparando il lancio di uno nuovo tablet di fascia media con supporto pure alla connettività 4G: il Redmi Pad 2. Svelate alcune caratteristiche e prezzo in Europa.

A conferma di alcuni rumors di qualche settimana fa, oggi alcuni rivenditori europei hanno inserito nei loro shop i nuovi tablet di fascia media Redmi Pad 2.

Scopriamo i dettagli svelati in anteprima

Xiaomi Redmi Pad 2 in arrivo a breve in Europa: prezzo e specifiche svelate

Da quello che possiamo leggere dai vari rinvenitori europei, compresi quelli italiani, il Redmi Pad 2 uscirà in due varianti: una solo Wi-Fi e una con supporto alla connettività mobile LTE 4G.

Il modello base dovrebbe avere 4GB di ram e 128GB di memoria interna (probabilmente espandibile) nella variante solo Wi-Fi ed essere proposta ad un prezzo di listino di 199 euro.

Chi invece vuole la variante con connettività LTE 4G, il tablet si presenterebbe con 8GB di ram e 256GB di memoria interna ad un presunto prezzo di listino di 299 euro.

Il tablet sarebbe disponibile in due varianti di colore: verde menta e una grigio-nera.

Dal punto di vista delle specifiche hardware, possiamo leggere la presenza di un chipset Mediatek G100 Ultra che come detto supporta al massimo la connettività 4G.

Il display dovrebbe essere un unità LCD IPS da 11 pollici di diagonale e risoluzione nativa 2.5K (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento a 90Hz e una luminosità di picco che può raggiungere i 600 nits.

Come multimedialità c’è una fotocamera posteriore da 8MP, mentre la fotocamera anteriore è da 5MP.

Il Redmi Pad 2 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 9000 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo fino a 18W.

Pare che il caricabatteria non sarà incluso in confezione.

Come connettività c’è ovviamente il Bluetooth 5.3, la porta usb Type C e sembra che sia pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Sfortunatamente non viene specificato che versione di Android il tablet utilizza.

Per adesso quindi, finché Xiaomi no ufficializzerà il prodotto sul proprio sito web, vi preghiamo di prendere prezzi e specifiche con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

