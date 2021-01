Xiaomi Redmi TV SoundBar prezzo da 44 euro in offerta con coupon gennaio 2021

In promozione grazie al nuovo coupon gennaio 2021 la Xiaomi Redmi TV Soundbar: prezzo a partire da 44 euro più spedizione. Ecco i dettagli da conoscere

Se state cercando un sistema per migliorare la qualità audio del vostro Smart TV o collegare tramite bluetooth lo smartphone ad un altoparlante di buona qualità per ascoltare musica, forse siete capitati nel posto giusto.

Infatti in entrambi i casi vi consigliamo la Xiaomi Redmi TV SoundBar che dispone di collegamenti classici via cavo o wireless tramite Bluetooth, e ha un audio di buona qualità ad un prezzo decisamente concorrenziale.

Xiaomi Redmi TV SoundBar in offerta coupon gennaio 2021: prezzo da 44 euro + spedizione.

Aggiornamento del 29 gennaio 2021: nuovo codice Coupon per la soundbar spedita dalla Cina(HK).

La Xiaomi Redmi TV SoundBar può essere acquistata al prezzo di 44,50 euro + spedizione da HK-Cina (2.1 euro) utilizzando il codice coupon BGRMTV97 e seguendo questo LINK

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio in quest’immagine per PC Desktop (prezzo e coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati:

Dettagli su spedizione e garanzia

Attualmente le Sound Bar sono in magazzino e la spedizione avverrà entro 24 ore dalla data del pagamento dell’ordine (consigliamo sempre PayPal).

La spedizione dalla Cina (HK) avviene tramite EU Priority Line di Banggood che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare le spese doganali.

Le Sound bar godono di un anno di garanzia da parte di Banggood: vi invitiamo a leggere il regolamento sul sito ufficiale.

Dettagli e informazioni tecniche sulla Xiaomi Redmi TV SoundBar

La Redmi TV SoundBar è costruita in plastica lavorata con rifiniture in metallo di colore nero e ha dimensioni pari a 780 x 64 x 63 mm pe 1,5 KG di peso.

Al suo interno utilizza due altoparlanti per un effetto stereo dalle dimensioni di 45×80 mm che garantiscono complessivamente una potenza di 30W.

L’audio ha una risposta di frequenza 80Hz-20kHz e un Impedenza pari a 4Ω.

A livello di connettività troviamo l’uscita SPDIF e AUX, mentre per la connettività wireless c’è il Bluetooth 5.0.

La SoundBar possiede lateralmente i comandi fisici che permettono l’accensione, il cambio del tipo di connettività e i tasti per la gestione del volume.

Attenzione! Non è presente un telecomando quindi i volume va cambiato sempre manualmente.

All’interno della scatola di vendita è presente un cavo x SPDIF, il supporto per il montaggio a parete, un manuale e un alimentatore con presa elettrica per il mercato cinese.

Per l’alimentatore dovrete quindi acquistare una adattatore per renderlo compatibile con una presa europea (un paio di euro massimo).