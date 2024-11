Xiaomi Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro ufficiali: le caratteristiche

Ufficializzati in Cina i nuovi accessori Xiaomi Redmi Watch 5 (smartwatch) e Redmi Buds 6 Pro (TWS): le loro caratteristiche hardware principali.

In Cina, arriveranno probabilmente anche in Europa tra qualche settimana, Xiaomi ha ufficializzato due nuovi dispositivi indossabili.

Uno Smartwatch di fascia media-bassa, il Redmi Watch 5, e un’auricolare TWS anche questa media-bassa le Redmi Buds 6 Pro.

Redmi Watch 5 e Redmi Buds 6 Pro ufficiali in Cina: ecco quello che dovete conoscere

Redmi Watch 5: le caratteristiche

Il nuovo smartwatch è il successore del Redmi Watch 4, disponibile in Italia da alcuni mesi, ed esce anche in una versione con supporto alla connessione LTE (eSIM)

Il dispositivo si presenta con un display AMOLED più grande che raggiunge i 2.07 pollici di diagonale.

Il display ha un design 2.5D con bordi più sottili, ha risoluzione nativa 432 x 514 pixel, una frequenza di aggiornamento a 60Hz, una luminosità di picco di 1500 nits.

Lo smartwatch ha una rifinitura in metallo (alluminio) e sul lato destro dell’indossabile è presente pure una rotellina in metallo che permette di navigare nell’interfaccia.

A livello di protezione, c’è la certificazione 5ATM per la resistenza all’acqua.

Lo smartwatch pesa 33,5 grammi se è la versione solo Bluetooth, e 35.9 grammi se è la versione con eSIM.

La versione con connettività eSIM permette anche di effettuare chiamate telefoniche classiche e inviare messaggi direttamente dallo smartwatch che funziona grazie dall’interfaccia HyperOS 2.0.

Sono poi previsti a seconda del modello anche il chipset NFC, il supporto al sistema satellitare GNSS e la connessione Bluetooth 5.3

A livello di autonomia, Xiaomi promette fino a 24 giorni d’autonomia di utilizzo normale, o 12 giorni con Always-On Display abilitato grazie alla batteria integrata da 550 mAh.

Se l’utente applica la modalità risparmio energetico, l’autonomia può arrivare fino a 36 giorni.

Come sensori troviamo tutto quello che serve per uno smartwatch classico ma migliorato rispetto alla versione precedente.

Xiaomi infatti afferma che nuovo sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca offre una precisione migliorata (adesso raggiunge il 97,1% di precisione).

Troviamo pure il monitoraggio standard dell’ossigeno nel sangue, del sonno e dello stress, e il supporto ad oltre 150 attività sportive.

Il Redmi Watch 5 al momento è commercializzato solo in Cina ad un prezzo di listino di 599 Yuan (78 euro) per la versione Bluetooth, e di 799 Yuan (104) per la versione eSim.

Redmi Buds 6 Pro: le caratteristiche

Le nuove TWS Buds 6 pro si presentano con dei driver audio dinamici da 11 mm rivestiti in titanio abbinati a driver piezoelettrici in ceramica da 6,7 ​​mm che formano di fatti un triplo driver.

Sono certificate per l’audio in alta definizione wireless dato il supporto ai codec audio LHDC 5.0 e LC3 tramite Bluetooth 5.3.

Xiaomi su queste TWS supporta pure la cancellazione attiva del rumore (ANC) che raggiunge la soppressione fino a 55db.

L’autonomia grazie alla custodia (batteria da 700 mAh) può arrivare fino a 36 ore, mentre la singola ricarica può arrivare fino a 9.5 ore (sempre con ANC disattivato)

Per gli amanti dei video giochi Xiaomi propone pure delle Redmi Buds 6 Pro in versione Gaming con bassa latenza di 20 ms e supporto del codec audio LHDC Lossless tramite il suo adattatore USB-C.

Le Buds 6 Pro sono disponibili in quattro colorazioni, Jade Green, White e Black con un prezzo di listino in Cina di 399 Yuan (52 euro) per la versione standard e di 499 Yuan (65 euro) per la versione Gaming.

