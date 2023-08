Xiaomi: ritorneranno gli smartphone con fotocamera selfie pop up?

Secondo recenti rumors Xiaomi starebbe lavorando su un nuovo smartphone che utilizza un sistema di fotocamera selfie a pop up, in stile Xiaomi Mi 9T: i dettagli.

Circa 4 anni fa sul mercato usci lo Xiaomi Mi 9T uno degli smartphone che a quei tempi non voleva mostrare la tacca o il foro per la fotocamera selfie, e per questo utilizzava un meccanismo a comparsa pop up.

Nuovi rumors affermano che Xiaomi sia intenzionata a rilanciare sul mercato uno smartphone con tale tecnologia.

Xiaomi: torneranno gli smartphone con la fotocamera selfie a meccanismo pop up?

L’azienda cinese avrebbe depositato un nuovo brevetto con il nome di “Dispositivo elettronico nascosto e telecamera nascosta”.

All’interno del brevetto Xiaomi evidenzia alcune immagini esemplificative di come si presenterebbe un eventuale prodotto con tale tecnologia, e come funzionerebbe il meccanismo pop up.

Sulla carta questo nuovo brevetto punterà ottenere risultati qualitativi superiori rispetto ai modelli precedenti, riducendo il peso e migliorando del tutto il meccanismo di comparsa e scomparsa della fotocamera.

Ovviamente trattandosi solo di un brevetto non sappiamo se effettivamente l’azienda cinese sia intenzionata a rilasciare un dispositivo sul mercato con tale tecnologia, considerato che al momento sul mercato i trend sono differenti.

Infatti negli anni siamo passati dalle tacche, alle fotocamera pop up su alcuni modelli, mentre oggi la maggior parte degli smartphone utilizza la tecnologia del forellino nel display per la fotocamera selfie.

Ci sono anche produttori che hanno iniziato a lanciare le fotocamera selfie sotto i display, ma al momento questa soluzione è ancora poco utilizzata visto i costi e la resa fotografica non ancora del tutto ottimale.

Comunque la soluzione con fotocamera con meccanismo pop up migliorato (meno ingombro significa batteria più grande e peso telefonino minore), potrebbe ottenere il suo successo soprattutto tra i consumatori amanti dei display puliti senza forellini o tacche di mezzo.

Staremo a vedere se Xiaomi ci stupirà in questo campo.

Per adesso prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

